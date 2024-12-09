ЕС проводит с США переговоры о смягчении санкций против Газпромбанка — Finance.ua

ЕС проводит с США переговоры о смягчении санкций против Газпромбанка Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

ЕС проводит с США переговоры о смягчении санкций против Газпромбанка

Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении Газпромбанка.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения санкций против российского Газпромбанка», — информирует агентство.

По данным источников Bloomberg, страны ЕС обеспокоены тем, что санкции против Газпромбанка могут «создать угрозу безопасности поставок в регион».

Опасения выросли в связи с опубликованным в четверг указом путина о новом порядке оплаты поставок российского газа. Представители ЕС и США рассматривают, в частности, возможность законного осуществления платежей через дочернюю люксембургскую компанию Газпромбанка или использование других каналов платежей.

В конце ноября Минфин США внес в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк «Дом.рф», БКС банк и инвестиционный банк «Синара».

Накануне были подписаны и опубликованы изменения в указ путина от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке выполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В прежней схеме иностранцы платили за газ в валюте, а ГПБ при получении конвертировал ее в рубли, после чего обязательство по оплате перед поставщиком — «Газпромом» — считалось исполненным. Теперь иностранцы будут платить рублями, объяснили в банке.

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