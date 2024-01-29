Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах — Finance.ua

Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах
Bosch проверяет генеративный искусственный интеллект и базовые модели в производстве.
В первых проектах на двух заводах Bosch в Германии генеративный искусственный интеллект создает смоделированные изображения для разработки и масштабирования решений искусственного интеллекта для оптического контроля и оптимизации существующих моделей ИИ.
Bosch ожидает, что это сократит время, необходимое для планирования, запуска и расширения программ на основе ИИ, с нынешних шести-двенадцати месяцев до нескольких недель. После успешного пилотного проекта эта услуга по созданию смоделированных данных будет предложена всем предприятиям Bosch.
В зависимости от размера завода и типа производства искусственный интеллект может использоваться для повышения производительности и шести-семизначной экономии затрат.
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