Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах — Finance.ua

Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах

Bosch проверяет генеративный искусственный интеллект и базовые модели в производстве.

В первых проектах на двух заводах Bosch в Германии генеративный искусственный интеллект создает смоделированные изображения для разработки и масштабирования решений искусственного интеллекта для оптического контроля и оптимизации существующих моделей ИИ.

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Bosch ожидает, что это сократит время, необходимое для планирования, запуска и расширения программ на основе ИИ, с нынешних шести-двенадцати месяцев до нескольких недель. После успешного пилотного проекта эта услуга по созданию смоделированных данных будет предложена всем предприятиям Bosch.

В зависимости от размера завода и типа производства искусственный интеллект может использоваться для повышения производительности и шести-семизначной экономии затрат.

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Пилотные заводы Bosch уже используют ИИ для планирования, мониторинга и контроля производства.

Autogeek По материалам:

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