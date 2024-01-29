Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах

Технологии&Авто
12
Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах
Bosch запускает пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на заводах
Bosch проверяет генеративный искусственный интеллект и базовые модели в производстве.
В первых проектах на двух заводах Bosch в Германии генеративный искусственный интеллект создает смоделированные изображения для разработки и масштабирования решений искусственного интеллекта для оптического контроля и оптимизации существующих моделей ИИ.
Читайте также
Bosch ожидает, что это сократит время, необходимое для планирования, запуска и расширения программ на основе ИИ, с нынешних шести-двенадцати месяцев до нескольких недель. После успешного пилотного проекта эта услуга по созданию смоделированных данных будет предложена всем предприятиям Bosch.
В зависимости от размера завода и типа производства искусственный интеллект может использоваться для повышения производительности и шести-семизначной экономии затрат.
Читайте также
Пилотные заводы Bosch уже используют ИИ для планирования, мониторинга и контроля производства.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.