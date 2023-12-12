Bosch сократит на немецких заводах до 1500 рабочих мест — Finance.ua

Bosch сократит на немецких заводах до 1500 рабочих мест
Немецкий поставщик автозапчастей Bosch планирует масштабное сокращение рабочих мест в подразделении силовых агрегатов.
Об этом сообщает dpa.
Компания рассматривает возможность сокращения до 1500 должностей по разработке, администрированию и продажам в подразделении, сообщила пресс-секретарь Bosch.
Причиной сокращений в компании назвали переход автомобильной промышленности от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям. По словам пресс-секретаря, эти изменения будут оказывать серьезное влияние на весь сектор в среднесрочной перспективе.
Она добавила, что переход на электрокары требует значительных стартовых инвестиций, а также сопровождается снижением требований к трудоустройству.
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Увольнения, вероятно, будут касаться заводов Bosch в городах Фойербах и Швибердинген на юго-западе Германии, говорится в материале.
В компании напомнили, что Bosch соблюдает соглашение, достигнутое с представителями профсоюзов прошлым летом, которое включает увольнение около 80 тысяч сотрудников в отделе поставок автомобилей в Германии до конца 2027 года.
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