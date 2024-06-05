Борьба с AMD: Intel выпустила серверные процессоры, чтобы вернуть себе долю рынка — Finance.ua
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Борьба с AMD: Intel выпустила серверные процессоры, чтобы вернуть себе долю рынка

Технологии&Авто
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Борьба с AMD: Intel выпустила серверные процессоры, чтобы вернуть себе долю рынка
Борьба с AMD: Intel выпустила серверные процессоры, чтобы вернуть себе долю рынка
Intel выпустила следующее поколение серверных процессоров Xeon, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных и показала, что ее чипы ускорителя искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить гораздо дешевле, чем продукция конкурентов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Чипы Xeon шестого поколения имеют решающее значение для Intel, которая неуклонно теряет долю рынка центров обработки данных в пользу Advanced Micro Devices.
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Согласно данным Mercury Research, доля Intel на рынке чипов x86 для центров обработки данных за последний год сократилась на 5,6 процентных пункта до 76,4%, а AMD теперь занимает 23,6%.
Ошибки в процессе Intel позволили AMD занять эту нишу, поскольку последняя использует Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для производства своих чипов.
Серверные процессоры Xeon 6 выпускаются в двух основных вариантах: более крупная, более мощная версия и модель «эффективности», которую Intel предложила в качестве замены чипам предыдущего поколения.
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Для достижения того же уровня вычислительной мощности, что и в чипах второго поколения, им теперь понадобится примерно на 67% меньше серверных стоек с моделью «эффективность», предназначенной для обслуживания медиа, веб-сайтов и выполнения вычислений в базах данных.
«Проще говоря, повышаем производительность, снижаем энергопотребление», — сказал исполнительный директор Intel Пат Гелсингер на выставке Computex.
По материалам:
Економічна Правда
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