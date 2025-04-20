Более половины украинских пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен в месяц — Finance.ua

Более половины украинских пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен в месяц Сегодня 19:05 — Личные финансы

Более половины украинских пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен в месяц

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию больше 10 тысяч может рассчитывать каждый седьмой.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен — 3,9%, 398 267 человек, средняя пенсия — 2 282,97 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 32,3%, 3 340 489 человек, средняя пенсия — 3 341,83 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 20,4%, 2 105 500 человек, средняя пенсия — 4 509,69 гривен,

от 5001 до 10000 гривен — 28,9%, 2 987 845 человек, средняя пенсия — 6 857,93 гривен,

свыше 10000 гривен — 14,5%, 1 499 274 человек, средняя пенсия — 15 643,69 гривен.

Напомним, жители столицы и индустриальных регионов получают самые высокие пенсионные выплаты в Украине. В то же время на западе страны пенсии ниже.

По данным на 1 апреля 2025 года, среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 8 708 гривен.

6341,11 гривны. Средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет

Больше всего с начала года выросли пенсии или пожизненное денежное содержание судей. Речь идет о росте до 1281 гривны — теперь судьи будут получать пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны.

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