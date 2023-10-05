Более 80% украинского бизнеса осталось в своих регионах — исследование
Более 80% украинского бизнеса осталось в своих регионах, несмотря на значительное изменение экономической географии Украины.
Об этом говорится в исследовании Центра экономического восстановления (ЦЭВ) «Влияние войны на экономику Украины: отраслевые, региональные и социальные аспекты».
В результате 10-месячной войны перебазировали 16,4% предприятий (из них 2,2% за границу). Еще 3,3% планируют переехать, но еще не решили куда. В то же время более 80,4% предприятий не релоцировались. Перемещено только 790 предприятий, 623 из которых уже возобновили работу на новом месте.
В региональном разрезе больше всего предприятий переехало в:
- Львовскую область — 24%;
- Закарпатскую — 14,5%;
- Черновицкую — 9,8%;
- Ивано-Франковскую — 8,3%;
- Хмельницкую — 7,3%;
- Тернопольскую — 6,3%.
В отраслевом разрезе больше всего перемещенных предприятий предоставляют профессиональные услуги, такие как маркетинг и консалтинг (41,6% в Украине, 16,6% за рубежом), машиностроение (30,8%) и оптовая торговля (25,5%).
российское вторжение напрямую повлияло на 64% прибыли украинских предприятий. На крупные и средние бизнесы приходилось около 56% довоенного дохода предприятий прифронтовых районов. Вместе со средними предприятиями они понесли наибольший прямый ущерб из-за российской агрессии — $9 млрд, а косвенные убытки достигли $33,1 млрд.
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