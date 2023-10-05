Более 80% украинского бизнеса осталось в своих регионах — исследование Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Более 80% украинского бизнеса осталось в своих регионах — исследование

Более 80% украинского бизнеса осталось в своих регионах, несмотря на значительное изменение экономической географии Украины.

Об этом говорится в исследовании Центра экономического восстановления (ЦЭВ) «Влияние войны на экономику Украины: отраслевые, региональные и социальные аспекты».

В результате 10-месячной войны перебазировали 16,4% предприятий (из них 2,2% за границу). Еще 3,3% планируют переехать, но еще не решили куда. В то же время более 80,4% предприятий не релоцировались. Перемещено только 790 предприятий, 623 из которых уже возобновили работу на новом месте.

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В региональном разрезе больше всего предприятий переехало в:

Львовскую область — 24%;

Закарпатскую — 14,5%;

Черновицкую — 9,8%;

Ивано-Франковскую — 8,3%;

Хмельницкую — 7,3%;

Тернопольскую — 6,3%.

В отраслевом разрезе больше всего перемещенных предприятий предоставляют профессиональные услуги, такие как маркетинг и консалтинг (41,6% в Украине, 16,6% за рубежом), машиностроение (30,8%) и оптовая торговля (25,5%).

российское вторжение напрямую повлияло на 64% прибыли украинских предприятий. На крупные и средние бизнесы приходилось около 56% довоенного дохода предприятий прифронтовых районов. Вместе со средними предприятиями они понесли наибольший прямый ущерб из-за российской агрессии — $9 млрд, а косвенные убытки достигли $33,1 млрд.

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Сектор горно-металлургического комплекса в 2022 году столкнулся со значительными проблемами из-за близости к линии фронта и поврежденных цепочек поставок. Производство металлургической продукции упало на 70%, в основном из-за потери ключевых объектов, таких как комбинаты им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе и сокращение производства «АрселорМиттал Кривой Рог».

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