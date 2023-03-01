Государство будет компенсировать регистрацию прав на недвижимость для релоцированных предприятий — Finance.ua
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Государство будет компенсировать регистрацию прав на недвижимость для релоцированных предприятий

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по приватизации государственного имущества.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Предусматривается, что оплата услуг по проведению государственной регистрации прав на недвижимое имущество для релоцированных предприятий будет производиться за государственный счет.
Отмечается, что изменения в Порядок проводятся для приведения его в соответствие с Законом Украины от 28.07.2022 № 2468-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства» и для упорядочения направлений использования бюджетных средств в сегодняшних реалиях.
По материалам:
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