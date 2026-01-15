Более 37 млн ​​человек пересекли границу в 2025 году: где самый большой поток — Гостаможслужба Сегодня 14:21 — Личные финансы

За год на границе Украины оформлено более 37 млн ​​человек и 8,2 млн транспортных средств, что на 5% больше, чем в 2024-м.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Где больше всего

Самый большой пассажиропоток пришелся на границу с Польшей (50%) и Молдовой (17%).

В ходе контроля выявлено около 2,3 тыс. недействительных и поддельных документов, пресечено незаконное перемещение товаров на сумму почти 1 млрд грн.

Выявлено 40 производимых транспортных средств и 174 авто с поддельными или неисправными документами.

Количество попыток незаконного пересечения границы в 2025 году уменьшилось на 15%.

Категорий людей, имеющих эту привилегию:

Дипломаты, а также официальные и должностные лица. Для этого необходимо иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной.

Для этого необходимо иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной. Сотрудники международных организаций — если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди.

— если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди. Тяжелобольные и люди с инвалидностью — при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы.

— при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы. Родители с детьми. Это правило касается родителей с младенцами до одного года , ведь они имеют право на первоочередной проход по пешеходной линии. Все, что для этого нужно — это свидетельство о рождении ребенка без нотариальных разрешений.

Это правило касается родителей с младенцами , ведь они имеют право на первоочередной проход по пешеходной линии. Все, что для этого нужно — это свидетельство о рождении ребенка без нотариальных разрешений. А вот что касается детей старше одного года, формально такие преимущества за родителями не закреплены. Впрочем, если есть объективные причины, например большое количество детей или проблемы со здоровьем, пограничники могут предоставить приоритет по своему усмотрению.

