0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 37 млн ​​человек пересекли границу в 2025 году: где самый большой поток — Гостаможслужба

Личные финансы
88
Более 37 млн ​​человек пересекли границу в 2025 году: где самый большой поток — Гостаможслужба
Более 37 млн ​​человек пересекли границу в 2025 году: где самый большой поток — Гостаможслужба
За год на границе Украины оформлено более 37 млн ​​человек и 8,2 млн транспортных средств, что на 5% больше, чем в 2024-м.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Где больше всего

Самый большой пассажиропоток пришелся на границу с Польшей (50%) и Молдовой (17%).
В ходе контроля выявлено около 2,3 тыс. недействительных и поддельных документов, пресечено незаконное перемещение товаров на сумму почти 1 млрд грн.
Читайте также
Выявлено 40 производимых транспортных средств и 174 авто с поддельными или неисправными документами.
Количество попыток незаконного пересечения границы в 2025 году уменьшилось на 15%.
Ранее мы писали, что некоторые люди могут пересекать границу вне общей очереди.
Категорий людей, имеющих эту привилегию:
  • Дипломаты, а также официальные и должностные лица. Для этого необходимо иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной.
  • Сотрудники международных организаций — если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди.
  • Тяжелобольные и люди с инвалидностью — при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы.
  • Родители с детьми. Это правило касается родителей с младенцами до одного года, ведь они имеют право на первоочередной проход по пешеходной линии. Все, что для этого нужно — это свидетельство о рождении ребенка без нотариальных разрешений.
  • А вот что касается детей старше одного года, формально такие преимущества за родителями не закреплены. Впрочем, если есть объективные причины, например большое количество детей или проблемы со здоровьем, пограничники могут предоставить приоритет по своему усмотрению.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems