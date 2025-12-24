0 800 307 555
Кто может пересекать границу без очереди

Сейчас перед праздниками большие очереди на границе. Пересечение государственной границы может затянуться, и сопровождается оно большим количеством формальностей. Но некоторые категории людей могут получить приоритет в пересечении границы по пешеходным или автомобильным потокам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.
Некоторые люди могут пересекать границу вне общей очереди.
Категорий людей, пользующихся этой привилегией:
  • Дипломаты, а также официальные и должностные лица. Для этого необходимо иметь дипломатический, официальный или служебный паспорт, признанный Украиной.
  • Сотрудники международных организаций — если полномочия работников межправительственных организаций подтверждены соответствующими документами, они могут получить проход без очереди.
  • Тяжелобольные и лица с инвалидностью — при наличии медицинских документов такие люди могут рассчитывать на приоритетное пересечение границы.
  • Родители с детьми. Это правило касается родителей с младенцами до одного года — они имеют право на первоочередной проход по пешеходной линии. Все, что для этого нужно — это свидетельство о рождении ребенка без нотариальных разрешений.
  • А вот что касается детей старше одного года, формально такие преимущества за родителями не закреплены. Впрочем, если есть объективные причины, например большое количество детей или проблемы со здоровьем, пограничники могут предоставить приоритет по своему усмотрению.
Имеют ли право беременные пересекать границу вне общей очереди? Подобные привилегии законом не предусмотрены — впрочем, окончательное решение принимают пограничники. И если по уважительной причине проезд этой категории людей необходим, то их могут пропустить без очереди.
По материалам:
Finance.ua
