Хто може перетинати кордон без черги

Нині перед святами великі черги на кордоні. Перетин державного кордону може затягнутися, і супроводжується він чималою кількістю формальностей. Але деякі категорії людей можуть отримати пріоритет у перетині кордону пішохідними чи автомобільними потоками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.
Деякі люди можуть перетинати кордон поза загальною чергою.
Категорій людей, що мають цей привілей:
  • Дипломати, а також офіційні та службові особи. Для цього потрібно мати дипломатичний, офіційний чи службовий паспорт, визнаний Україною.
  • Співробітники міжнародних організацій — якщо повноваження працівників міжурядових організацій підтверджені відповідними документами, вони можуть отримати прохід без черги.
  • Важкохворі та особи з інвалідністю — за наявності медичних документів такі люди можуть розраховувати на пріоритетний перетин кордону.
  • Батьки з дітьми. Це правило стосується батьків з немовлятами до одного року — адже вони мають право на першочерговий прохід по пішохідній лінії. Все, що для цього потрібно — це свідоцтво про народження дитини без жодних нотаріальних дозволів.
  • А ось що стосується дітей, старших від одного року, формально такі переваги за батьками не закріплені. Втім, якщо є об’єктивні причини, як-от велика кількість дітей чи проблеми зі здоров’ям, прикордонники можуть надати пріоритет на свій розсуд.
Чи мають право вагітні перетинати кордон поза загальною чергою? Подібних привілеїв законом не передбачено — втім, остаточне рішення ухвалюють прикордонники. І якщо з поважної причини проїзд цієї категорії людей необхідний, то їх можуть пропустити без черги.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
