Более 35 тысяч долгов по зарплате зафиксировано в Украине в августе 2025 года (инфографика) — Finance.ua

Более 35 тысяч долгов по зарплате зафиксировано в Украине в августе 2025 года (инфографика) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Более 35 тысяч долгов по зарплате зафиксировано в Украине в августе 2025 года (инфографика)

Более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам зафиксировано в Украине по состоянию на август 2025 г. по данным Единого реестра должников.

Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату, пишет Опендатабот

Читайте также Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок

Кто чаще всего должен зарплату

Чаще всего задолжали государственные и акционерные общества. Больше всего производств открыто на Сумщине, в Киеве и Днепропетровщине.

35 471 производства по долгам по заработной плате открыто в Украине по состоянию на начало августа 2025 года. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату.

Чаще всего должниками являются государственные предприятия — 11562 (33%), акционерные общества — 10308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью — 6298 (18%).

Лидером по количеству производств стало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4 063 открытых дела.

На втором месте и Карпатнефтехим с 1188 производствами,

На третьем месте — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — Инжиниринг — 1 015.

Читайте также ФЛПы наращивают долги: налоговая задолженность выросла вдвое

7% от общего количества производств приходится на разные Облавтодоры — 2 499 открытых производств за неуплаченную зарплату.

А среди крупных украинских финансовых групп больше долгов из-за невыплаченной зарплаты имеют 2 компании группы Дмитрия Фирташа — по 336 и 2 производства соответственно.

В целом чаще всех в стране зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования — 5681 производство или 16% от общего количества. На второй ступени среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством — 2696 или 7,6%. Закрывают тройку компании по производству химической продукции — 2 670 или 7,5%.

Справка Finance.ua:

В Украине количество предпринимателей с налоговыми долгами возросло почти вдвое за три года: с 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн. по состоянию на начало мая 2025 года. Треть этого прироста сформировалась в марте 2022 года.

В начале 2025 года налоговые долги имели 42 282 предпринимателя. Однако с января по апрель некоторые из них взялись за свои долги и закрыли их, так что на май должников стало чуть меньше — 24 275 (+2%). Общая сумма налогового долга ФЛП с начала полномасштабной войны выросла почти на 6 млрд грн — почти вдвое.

Не хватает денег, возьмите кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.