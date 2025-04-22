Более 30% компаний в Украине не имеют планов на 2 года — исследование — Finance.ua
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Более 30% компаний в Украине не имеют планов на 2 года — исследование

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Более 30% компаний в Украине не имеют планов на 2 года — исследование
Более 30% компаний в Украине не имеют планов на 2 года — исследование
В марте 30,7% опрошенных компаний отметили, что не имеют представления о своих планах на 2 года. В то же время темпы восстановления из года в год значительно ускорялись после резкого спада. Производственные показатели улучшились, а планы на краткосрочную перспективу продолжили расти.
Об этом свидетельствует отчет «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (март 2025 г.)», представленный Институтом экономических исследований.
Основными препятствиями для бизнеса по-прежнему остаются нехватка кадров, рост цен и физическая опасность.
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«Возросла доля предприятий, которые планируют оставить деловую активность на текущем уровне. И только 3−4% предпринимателей планируют сокращать свою деятельность на фоне войны, которая происходит в XXI веке в Европе, — это говорит о достаточно оптимистичной и устойчивой позиции бизнеса», — отмечает исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в марте 2025 года улучшился:
  • процент предприятий, которые сообщили, что их деловая активность лучше, чем в прошлом году, увеличился с 21,2% в феврале до 26,9% в марте;
  • процент предприятий, считающих, что их деловая активность хуже, чем в прошлом году, уменьшился с 20,7% до 14,7%.
В то же время доля тех, кто не почувствовал изменений по сравнению с прошлым годом, существенно не изменилась — 58,1% в феврале и 58,4% в марте.
Более 30% компаний в Украине не имеют планов на 2 года — исследование
Доля предприятий, работающих почти на полную мощность, существенно не меняется уже три месяца подряд (53% в феврале и 52% в марте).
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В то же время доля предприятий, работающих на менее 25% мощности, в марте составила 8%.
Что касается ожидания результатов производства, то процент предприятий, планирующих увеличить объемы производства в ближайшие 3−4 месяца, вырос до 40,5%, а процент предприятий, ожидающих сокращения производства, составляет 2,5%.
Занятость и рынок труда остаются традиционной проблемой для бизнеса:
  • 16,4% предприятий планируют рост занятости в ближайшие 3−4 месяца;
  • 5,1% предприятий намерены сократить численность работников;
  • 6,6% предприятий планируют увеличить количество работников в вынужденных отпусках;
  • 1,4% предприятий планируют сократить количество таких работников.
Проблемы с поиском работников несколько выросли: 46% компаний сообщили, что квалифицированных работников найти сложнее.

Что мешает сейчас вести бизнес?

В марте 2025 г. произошли некоторые изменения в тройке лидеров препятствий для ведения бизнеса в военное время:
  • «нехватка рабочей силы» с почти неизменным значением (64% в феврале и 65% в марте) остается на первой позиции;
  • препятствие «рост цен на сырье и товары» с существенным уменьшением значения (с 56% до 48%) опускается со 2-го на 3-е место;
  • «Опасно работать» с неизменным значением (53% в марте и 52% в феврале) поднимается с 3-го на 2-е место;
  • «уменьшение спроса», несмотря на увеличение значения (с 29% до 32%) остается на 4-м месте;
  • «перебои с электроэнергией» с уменьшением значения вдвое (с 18% в феврале до 9%) опускается с 5-го на 8-е место;
  • коррупция и давление со стороны правоохранительных органов все еще не существенные проблемы.
К слову, процент предприятий, которые выбрали «опасно работать», остается самым низким для микропредприятий. В то же время более 80% опрошенных в Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Запорожской областях считают опасные условия значительным препятствием для ведения бизнеса.
Специалисты ИЭИ также попросили респондентов оценить экономическую политику правительства: доля положительных оценок составляет 2%, нейтральных — 65%, а отрицательных — 23%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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