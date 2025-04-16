В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы — Finance.ua

В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы

В Украине идет тенденция повышения заработной платы.

Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.

Согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24 153 грн.

Тенденция повышения заработной платы сохраняется и в 2025 году. В частности, по данным портала Work.ua, продолжают расти средние зарплаты в ключевых областях.

Инфографика: Минэкономики

Самые высокие темпы роста заработных плат в 2024 году наблюдались в следующих видах экономической деятельности:

Информация и телекоммуникации — +38,2%;

Строительство — +34,0%;

Предоставление других видов услуг — +32,2%.

Для сравнения: в 2021 году лидерами роста были «Временное размещение и организация питания» (+41,8%), «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» (+31,3%) и «Искусство, спорт, развлечения и отдых» (+30,0%).

Несмотря на изменение динамики роста в отдельных секторах, ТОП-3 отрасли с высокими уровнями зарплат остаются стабильными на протяжении 2023−2024 годов. Это:

Информация и телекоммуникации; Финансовая и страховая деятельность; Профессиональная, научная и техническая деятельность.

Что влияет на рост зарплат

Специалисты называют несколько ключевых факторов, влияющих на уровень оплаты труда.

Стимулирующие факторы:

рост экономической активности;

отток трудоспособного населения за границу и в ряды ВСУ, что влечет за собой дефицит кадров и структурные дисбалансы на рынке труда.

Сдерживающие факторы:

высокая затратность производства;

перманентные разрушения инфраструктуры, в том числе энергетической;

дорогая логистика.

У кого самая высокая зарплата

Минэкономики приводит данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 37 946 грн в месяц до 52 457 грн. «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 23 413 грн до 29 200 грн.

Самая низкая зарплата

Меньше всего платят работникам в категории «Образование», где зарплата выросла с 12 439 грн до 14 593 грн.

Инфографика: Минэкономики

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