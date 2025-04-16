В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы — Finance.ua

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В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы

Личные финансы
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В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы
В Украине растут зарплаты: какие отрасли демонстрируют самые высокие темпы
В Украине идет тенденция повышения заработной платы.
Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.
Согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24 153 грн.
Тенденция повышения заработной платы сохраняется и в 2025 году. В частности, по данным портала Work.ua, продолжают расти средние зарплаты в ключевых областях.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Самые высокие темпы роста заработных плат в 2024 году наблюдались в следующих видах экономической деятельности:
  • Информация и телекоммуникации — +38,2%;
  • Строительство — +34,0%;
  • Предоставление других видов услуг — +32,2%.
Для сравнения: в 2021 году лидерами роста были «Временное размещение и организация питания» (+41,8%), «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» (+31,3%) и «Искусство, спорт, развлечения и отдых» (+30,0%).
Несмотря на изменение динамики роста в отдельных секторах, ТОП-3 отрасли с высокими уровнями зарплат остаются стабильными на протяжении 2023−2024 годов. Это:
  1. Информация и телекоммуникации;
  2. Финансовая и страховая деятельность;
  3. Профессиональная, научная и техническая деятельность.

Что влияет на рост зарплат

Специалисты называют несколько ключевых факторов, влияющих на уровень оплаты труда.
Стимулирующие факторы:
  • рост экономической активности;
  • отток трудоспособного населения за границу и в ряды ВСУ, что влечет за собой дефицит кадров и структурные дисбалансы на рынке труда.
Сдерживающие факторы:
  • высокая затратность производства;
  • перманентные разрушения инфраструктуры, в том числе энергетической;
  • дорогая логистика.

У кого самая высокая зарплата

Минэкономики приводит данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 37 946 грн в месяц до 52 457 грн. «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 23 413 грн до 29 200 грн.

Самая низкая зарплата

Меньше всего платят работникам в категории «Образование», где зарплата выросла с 12 439 грн до 14 593 грн.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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