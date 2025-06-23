Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют — Finance.ua
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Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют

Казна и Политика
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Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют
Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют
Правительство направляет более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на внеочередном заседании.
  • Около 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передадут на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и восстановление коммунального хозяйства наших городов.
  • Около 1,4 млрд грн от JICA выделят на восстановление энергетики, на тренировку и обучение саперов, которые освобождают нашу землю от российского минного мусора.
  • Около 2,2 млрд грн бюджетной поддержки Европейского Союза распределят на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.
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«Благодарны друзьям и партнерам за солидарность. Реконструкция Украины будет большим глобальным проектом, успех которого определит будущее Европы и мира. Восстанавливаем Украину здесь и сейчас по приоритетным направлениям, где это больше всего нужно людям», — отметил он.
По материалам:
Finance.ua
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