Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют — Finance.ua

Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Более 22 млрд грн финансового ресурса: стало известно, на что израсходуют

Правительство направляет более 22 млрд грн финансового ресурса, предоставленного партнерами, на нужды восстановления.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на внеочередном заседании.

Около 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передадут на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и восстановление коммунального хозяйства наших городов.

Около 1,4 млрд грн от JICA выделят на восстановление энергетики, на тренировку и обучение саперов, которые освобождают нашу землю от российского минного мусора.

Около 2,2 млрд грн бюджетной поддержки Европейского Союза распределят на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.

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«Благодарны друзьям и партнерам за солидарность. Реконструкция Украины будет большим глобальным проектом, успех которого определит будущее Европы и мира. Восстанавливаем Украину здесь и сейчас по приоритетным направлениям, где это больше всего нужно людям», — отметил он.

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