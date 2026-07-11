Более 146 тысяч ФЛП зарегистрированы на временно оккупированных территориях — исследование Сегодня 21:16

45% всех ФЛПов на оккупированных территориях зарегистрированы в Донецкой области, Фото: magnific

По состоянию на июль 2026 года 146 479 активных ФЛП зарегистрировано на временно оккупированных территориях. Почти половина из них зарегистрированы в Донецкой области. Самая высокая доля ФЛП с адресом на ВОТ — в Луганской области, где 96% всех активных предпринимателей области имеют регистрацию именно на временно оккупированной территории.

Об этом сообщили в «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

45% всех ФЛП на оккупированных территориях зарегистрированы в Донецкой области

Как сообщают аналитики, почти половина предпринимателей с регистрацией на ВОТ — из Донецкой области: 66 116 ФЛП.

В Луганской области зарегистрировано 49 517 таких дел, в Запорожской области — 18 041, а в Херсонской области — 12 805.

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В процентном выражении лидирует Луганщина: 96% всех активных ФЛП области имеют регистрацию именно на временно оккупированной территории.

В Донецкой области эта доля составляет 72% всех активных ФЛП области, в Херсонской области — 43%, а в Запорожской области — 28%.

Отмечается, что наибольшая часть таких предпринимателей наблюдается в областях, значительная часть которых находится под оккупацией.

Количество ФЛП, зарегистрированных на ВОТ по состоянию на июль 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Как изменить место регистрации ФЛП

«По закону предприниматели, имеющие налоговый адрес на ВОТ, не имеют права легально продолжать работать — все заключенные с ними сделки будут считаться ничтожными с точки зрения украинского законодательства», — говорится в исследовании.

Чтобы продолжать деятельность, ФЛП должны перерегистрировать свой адрес на подконтрольной Украине территории и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр.

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Для того чтобы изменить место регистрации ФЛП, необходимо сначала обновить адрес как человек: получить новую регистрацию места жительства или, если это ВПЛ, зафиксировать новый адрес в справке ВПЛ.

После этого нужно изменить адрес уже как ФЛП в ЕГР: онлайн на портале Дія или офлайн в ЦПАУ.

Данные о новом налоговом адресе автоматически передаются в Налоговую, однако если вы еще и меняете систему налогообложения или КВЭД, то данные нужно обновить самостоятельно.

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