Более 100 млрд грн: ФГВФЛ подсчитал, сколько выплатил вкладчикам банков-банкротов за время своего существования — Finance.ua
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Более 100 млрд грн: ФГВФЛ подсчитал, сколько выплатил вкладчикам банков-банкротов за время своего существования

Кредит&Депозит
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Более 100 млрд грн: ФГВФЛ подсчитал, сколько выплатил вкладчикам банков-банкротов за время своего существования
Более 100 млрд грн: ФГВФЛ подсчитал, сколько выплатил вкладчикам банков-банкротов за время своего существования
Фонд гарантирования вкладов физических лиц за все время своего существования выплатил вкладчикам ликвидированных банков почти 101,5 млрд грн гарантированного возмещения по вкладам.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
В течение декабря 2022 года Фонд гарантирования вкладов выплатил ликвидируемым вкладчикам банков более 75 млн грн. Таким образом, по итогам года сумма выплаченного гарантированного возмещения по вкладам составила 5,8 млрд грн.
В целом за все время своего существования Фонд выплатил вкладчикам банков, по которым было принято решение о выводе с рынка, почти 101,5 млрд грн гарантированного возмещения по вкладам.

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По состоянию на 1 января 2023 года общая сумма выплат вкладчикам банков, переданных фонду после вступления в силу закона о системе гарантирования вкладов физлиц от 2012 года, составила 96,8 млрд грн, а до вступления в силу этого закона фонд выплатил почти 4,7 млрд грн.

В ведомстве напоминают:

  • на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения в Украине действует норма о полном возмещении средств введено 100% гарантии по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными в ходе этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов. В мирное время гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 000 гривен. В послевоенное время: через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен;
  • до 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ. Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 101,5 млрд грн.
Отметим, что депозит — весьма простая услуга. Отдаешь банку деньги и через некоторое время забираешь их с процентами. Все вроде бы понятно. Однако есть нюансы, о которых банки рассказывают далеко не всегда, но о них следует знать.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц был создан в сентябре 1998 года. Тогда начальный размер возмещений составил 500 грн;
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц защищает вклады граждан и ФЛП только в банках и не выплачивает компенсаций по вкладам, размещенным в небанковских финучреждениях (кредитные союзы, финансовые компании и т.п.);
  • главным источником финансирования выплат гарантированного возмещения являются банки-участники, за счет которых наполняется накопительный счет Фонда.
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По материалам:
Finance.ua
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