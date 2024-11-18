Большой дефицит: каких специалистов на рынке труда больше всего не хватает — Finance.ua

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Большой дефицит: каких специалистов на рынке труда больше всего не хватает

Личные финансы
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Большой дефицит: каких специалистов на рынке труда больше всего не хватает
Большой дефицит: каких специалистов на рынке труда больше всего не хватает
Сейчас на рынке труда в Украине существует дефицит практически по всем узкоспециализированным профессиям.
Об этом сообщил основатель в руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

Каких специалистов на рынке труда больше всего не хватает

Эксперт сообщил, что в прошлом году баланс предложений на рынке труда возобновился. Однако в отношении конкурсов на одно вакантное место — специалистов значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения рф.
«Количество предложений от работодателей (по статистике коллег, площадок, которые побольше и охватывают все сферы рынка труда) — возобновились. Именно предложения от работодателей по количеству, в абсолютных значениях. По конкурсам на одно место — ситуация значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения», — рассказал Грезев.
Он уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за того, что «очень много трудоспособного населения выпустили из страны или эти люди остались на временно оккупированных территориях».
«Заместить их некем, плюс параллельно нужно пополнять личным составом Силы обороны. Поэтому общий тренд такой, что есть дефицит практически по всем профессиям, узкоспециализированным, высокоинтеллектуальным в первую очередь», — подчеркнул специалист.
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Он отметил, что среди дефицитных профессий (исходя из направлений деятельности компаний) сейчас прослеживается потребность, в частности:
  • в специалистах-коммуникационщиках;
  • диджитал-специалистах;
  • маркетологах;
  • специалистах, занимающихся развитием бизнеса;
  • специалистах, занимающихся продажами.
«В то же время наравне с дефицитными профессиями — инженеры на производства в оборонно-промышленном комплексе. Разного уровня. Люди, умеющие работать с железом, условно говоря, это сейчас супербольшой дефицит и большая потребность», — добавил Грезев.
По материалам:
РБК-Україна
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