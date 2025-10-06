0 800 307 555
Большинство украинцев считают, что за время войны уровень коррупции вырос, — опрос КМИС

Большинство украинцев считают, что за период полномасштабного вторжения рф уровень коррупции в Украине вырос.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
«Подавляющее большинство украинцев — 71% - считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Еще 20% считают, что он не изменился и 5% считают, что уровень коррупции снизился», — отмечается в отчете по результатам опроса.
Отмечается, что хотя среди респондентов, заявивших о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оценки несколько лучше, но и среди них большинство считают, что уровень коррупции за время полномасштабной войны вырос.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что коррупция остается в глазах общественности серьезнейшей проблемой.
«Можно (и даже нужно) дискутировать, насколько субъективное восприятие уровня коррупции соответствует объективной ситуации. Скорее всего, действительно имеет место не столь быстрый и эффективный (да и не всегда линейный), но все-таки прогресс с выявлением и привлечением к ответственности коррупционеров и в целом с противодействием коррупций. 2000-х годов). То есть объективная ситуация лучше, чем нам может казаться», — заявил Грущецкий.
Он добавил, что в значительной степени восприятие уровня коррупции формируется не вследствие личного опыта, а через медиа, особенно через социальные медиа, из-за чего и возникает ощутимый разрыв между объективной ситуацией и ее отражением в общественном мнении.
«Создается парадоксальная ситуация, когда усиление борьбы с коррупцией (и появление многочисленной информации в медиа) может восприниматься как увеличение коррупции. Поэтому вопрос, объективно ли увеличивается коррупция, нужно исследовать с помощью специальных исследований. Например, с 2000-х годов КМИС проводит регулярные исследования «Состояние коррупции в 2 данным уровень коррупции в целом уменьшается по многим параметрам. Но мы изучаем и восприятие, и конкретный личный опыт людей, а опыт людей не касается общения с более высокими ступенями власти.
