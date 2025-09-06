Большинство украинцев меняют смартфон раз в 4−5 лет
55% украинцев обновляют смартфоны всего раз в четыре-пять лет. Для четверти пользователей (27%) вопрос покупки вообще не стоит, ведь новые телефоны они получают от родных или друзей.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber.
Методология исследования базируется на анонимном онлайн-опросе. Главная возрастная группа 34−45 лет, более половины респондентов — в возрасте до 45 лет.
Читайте также
Как свидетельствуют результаты опроса, еще 17% обновляют гаджет раз в два-четыре года, а 1% принадлежат к категории «ранних пользователей» и покупают новую модель раз в год-полтора.
Какими гаджетами пользуются украинцы, кроме телефона:
- ноутбук — 33%;
- стационарный компьютер — 16%;
- планшеты — 14%;
- смарт-часы — 5%;
В то же время 29% украинцев признались, что у них вообще нет других гаджетов и пользуются исключительно телефоном.
Уменьшение спроса на новые гаджеты
Спрос на новые гаджеты в Украине значительно снизился после 2022 года. Причины: война, экономическая нестабильность и падение уровня доходов.
Читайте также
Если до 2022 года средний цикл замены смартфона составлял примерно 2−3 года, сейчас украинцы стремятся пользоваться техникой максимально долго.
Несмотря на это, смартфон остается основным цифровым устройством для большинства граждан.
Именно он используется для доступа к банковским услугам, государственным приложениям («Дія»), соцсетям, работе с документами и обучению.
Эксперты рынка прогнозируют, что в ближайшие годы смартфон будет оставаться ключевым центром цифровой жизни украинцев, тогда как дополнительные гаджеты (ноутбуки или планшеты) рассматриваются скорее как вспомогательные инструменты.
Поделиться новостью
Также по теме
Большинство украинцев меняют смартфон раз в 4−5 лет
В Китае представили мощный внедорожник (фото)
Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов
Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей
Женщины реже мужчин пользуются ИИ — исследование
Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото)