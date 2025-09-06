0 800 307 555
Большинство украинцев меняют смартфон раз в 4−5 лет

Большинство украинцев меняют смартфон раз в 4−5 лет
Большинство украинцев меняют смартфон раз в 4−5 лет
55% украинцев обновляют смартфоны всего раз в четыре-пять лет. Для четверти пользователей (27%) вопрос покупки вообще не стоит, ведь новые телефоны они получают от родных или друзей.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber.
Методология исследования базируется на анонимном онлайн-опросе. Главная возрастная группа 34−45 лет, более половины респондентов — в возрасте до 45 лет.
Как свидетельствуют результаты опроса, еще 17% обновляют гаджет раз в два-четыре года, а 1% принадлежат к категории «ранних пользователей» и покупают новую модель раз в год-полтора.
Какими гаджетами пользуются украинцы, кроме телефона:
  • ноутбук — 33%;
  • стационарный компьютер — 16%;
  • планшеты — 14%;
  • смарт-часы — 5%;
В то же время 29% украинцев признались, что у них вообще нет других гаджетов и пользуются исключительно телефоном.

Уменьшение спроса на новые гаджеты

Спрос на новые гаджеты в Украине значительно снизился после 2022 года. Причины: война, экономическая нестабильность и падение уровня доходов.
Если до 2022 года средний цикл замены смартфона составлял примерно 2−3 года, сейчас украинцы стремятся пользоваться техникой максимально долго.
Несмотря на это, смартфон остается основным цифровым устройством для большинства граждан.
Именно он используется для доступа к банковским услугам, государственным приложениям («Дія»), соцсетям, работе с документами и обучению.
Эксперты рынка прогнозируют, что в ближайшие годы смартфон будет оставаться ключевым центром цифровой жизни украинцев, тогда как дополнительные гаджеты (ноутбуки или планшеты) рассматриваются скорее как вспомогательные инструменты.
По материалам:
dev.ua
