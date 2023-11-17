Большинство опрошенных украинцев не работают по специальности — исследование Сегодня 08:02 — Личные финансы

Большинство опрошенных украинцев не работают по специальности — исследование

Большинство украинцев, которых опросили, работают ли они по полученной специальности, ответили либо негативно, либо заявили, что пока не работают вообще. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.

40% опрошенных украинцев заявили, что не работают по специальности:

17% сразу начали карьеру в другой отрасли,

21% сменили сферу позже.

Еще почти четверть (20%) опрошенных пока не работают вообще.

5% опрошенных заявили, что работают в сопредельной сфере.

И только около трети опрошенных — 34% респондентов, заявили, что не меняли напрямую работу со студенческих лет.

Чуть больше половины тех, кто не работает по специальности (21% от общего количества опрошенных), ответили, что по специальности все-таки когда-то работали.

Чуть меньше половины (17% от общего количества респондентов) — никогда не работали по специальности, то есть после обучения сразу начали работать в другой отрасли.

3% сообщили, что работают по другой специальности, то есть получили второе образование, в котором решили работать.

Опрос проводился анонимно в онлайн-режиме среди 72 тыс. пользователей мессенджера Viber из Украины.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысячи, среди которых 74,6 тысячи — женщины.

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Економічна Правда По материалам:

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