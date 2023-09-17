Як отримати досвід для першої роботи: 5 дієвих порад молодим фахівцям — Finance.ua

Як отримати досвід для першої роботи: 5 дієвих порад молодим фахівцям Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Як отримати досвід для першої роботи: 5 дієвих порад молодим фахівцям

Як молодим фахівцям здобути досвід, необхідний для першої роботи, розповіли на платформі «Дія.Безбар'єрність».

Стажування

Одна з головних можливостей для молодих людей — пройти стажування у бажаній компанії. Це допоможе не тільки набратися нових знань, а ще й дасть цілком конкретне уявлення, як саме відбувається робота на певній посаді. Крім того, стажуватися подекуди можна в кількох місцях одночасно, і не лише за основним напрямком освіти.

У деяких компаніях молодим людям пропонують оплачуване стажування — усе залежить від вакансії та обов’язків стажиста. Крім того, стажування — це цілком реальний варіант, аби в майбутньому отримати роботу в компанії, де проходить практика. Звісно, якщо людина добре покаже себе під час стажування. Фахівці радять: аби стажування пройшло успішно, варто бути максимально відкритим до нових знань і досвіду.

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«Записуйте все, цікавтеся, ставте запитання і намагайтеся бути корисними. Якщо людина пробує себе у різних стажуваннях, щоб набути нових знань, це завжди плюс. Але зверніть увагу: якщо стажування, після яких ви відмовилися або вам відмовили у наймі на роботу — ваш єдиний досвід роботи, то будьте готові обґрунтувати майбутнім працедавцям, чому ваше стажування не закінчувалося наймом», — каже Олександра Лєтова, керівниця відділу маркетингу сайту пошуку роботи Work.ua.

Волонтерство

По-перше, волонтерство демонструє активну позицію людини та її готовність долучитися до цікавого проєкту навіть на безоплатних засадах. По-друге, це важливий досвід проєктного менеджменту, роботи в команді та знайомства з великою кількістю професіоналів, про який обов’язково потрібно вказувати в резюме.

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Чим більше волонтерська робота відповідатиме бажаній посаді — тим краще. Головне — вказати, яких умінь та навичок людина набула під час своєї добровільної праці та як саме зможе впровадити їх в основній спеціальності.

Часто оголошення про набір волонтерів можна знайти у соціальних мережах різних громадських та благодійних організацій, а також на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України

Підробіток і неповна зайнятість

Багато молодих людей в Україні, як і в усьому світі, починають шукати першу роботу ще у студентські роки. Тому аби отримати перший досвід роботи без шкоди для навчання, можна влаштуватися на роботу з неповною зайнятістю, або знайти роботодавця, який готовий взяти до себе студента і розуміє, що кандидат буде поєднувати роботу з освітою.

У Державному центрі зайнятості є ціла низка вакансій для молодих людей з різних регіонів України, які прагнуть знайти першу роботу і не мають досвіду. Крім того, будь-яка практика чи фріланс заслуговують на місце в резюме, адже зможуть проілюструвати здобуті навички та особисті якості кандидата.

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Фахівці з Державного центру зайнятості також запевняють, що молодим людям не варто турбуватися про те, що у їхні й трудовій книжці спершу буде багато записів з різних місць роботи. Змінювати спеціальності та пробувати себе в різних сферах — нормально для людини на початку кар'єрного шляху. І роботодавці це теж прекрасно розуміють.

Самостійні проекти

Якщо ж людина змогла організувати власний проєкт — це точно має бути в резюме, а роботодавці неодмінно звернуть на це увагу. Навіть якщо цей проєкт не був комерційним і стосувався, наприклад, тільки студентських активностей.

Слід докладно описати в резюме, про що був проєкт і яких цілей вдалося досягти. Так людина зможе проявити свої здібності і показати, як її вміння та навички вже застосовувалися на практиці.

Самоосвіта

Роботодавці завжди цінують людей, які готові вивчати щось нове. Якщо кандидат заздалегідь пройшов профільний курс або тренінг, вивчив щось поза стандартною програмою — це може стати вагомим плюсом під час його працевлаштування.

Так людина зможе набути конкретних теоретичних знань про майбутню роботу і отримати хоча би перший поверхневий досвід. Крім того, подібне навчання стане сигналом для майбутнього працедавця, що потенційний працівник відкритий до нового і готовий розвиватись.

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