Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження

Особисті фінанси
33
Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження
Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження
Повністю віддалена модель роботи фактично скорочує продуктивність на 18%, за даними свіжого дослідження від Масачусетського технологічного інституту (MIT) і Університету Каліфорнії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Під час пандемії 2020−2021 років багато компаній переводили свої офіси або на повністю віддалену, або на гібридну модель роботи. Йшлося навіть про те, що робота з дому може бути більш ефективною, і що це — модель роботи майбутнього. Але пандемія завершилася, почалася криза і компанії потроху повертають людей в офіси, здався навіть Zoom.
Читайте також
Тезу про високу ефективність роботи з дому порівняно з офісом зараз теж все частіше піддають сумніву.
Результати дослідження MIT показують, що співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються на 18% менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі.
Читайте також
Дослідження проводили із залученням щойно найнятих спеціалістів у індійській компанії. За даними авторів, помітне зниження продуктивності було помітне з перших днів роботи з дому.
Також офісні працівники вчаться в середньому швидше, ніж ті, хто працюють з дому, нижче наведені графіки з дослідження, які демонструють цю різницю для легких та важких завдань:
Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження
За словами економіста з WFH Research Хосе Марія Барреро, якого цитує видання, це останнє дослідження повністю відповідає результатам інших: повністю віддалена робота — менш ефективна, ніж робота з офісу або гібридна модель, коли людина частину робочого дня працює з дому, а подеколи їздить до офісу.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.