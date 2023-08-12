Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження — Finance.ua

Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження Сьогодні 03:29 — Особисті фінанси

Повністю віддалена робота насправді знижує продуктивність: дослідження

Повністю віддалена модель роботи фактично скорочує продуктивність на 18%, за даними свіжого дослідження від Масачусетського технологічного інституту (MIT) і Університету Каліфорнії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час пандемії 2020−2021 років багато компаній переводили свої офіси або на повністю віддалену, або на гібридну модель роботи. Йшлося навіть про те, що робота з дому може бути більш ефективною, і що це — модель роботи майбутнього. Але пандемія завершилася, почалася криза і компанії потроху повертають людей в офіси, здався навіть Zoom.

Тезу про високу ефективність роботи з дому порівняно з офісом зараз теж все частіше піддають сумніву.

Результати дослідження MIT показують, що співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються на 18% менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі.

Читайте також Скільки втрачають американські міста через віддалену роботу — дослідження

Дослідження проводили із залученням щойно найнятих спеціалістів у індійській компанії. За даними авторів, помітне зниження продуктивності було помітне з перших днів роботи з дому.

Також офісні працівники вчаться в середньому швидше, ніж ті, хто працюють з дому, нижче наведені графіки з дослідження, які демонструють цю різницю для легких та важких завдань:

За словами економіста з WFH Research Хосе Марія Барреро, якого цитує видання, це останнє дослідження повністю відповідає результатам інших: повністю віддалена робота — менш ефективна, ніж робота з офісу або гібридна модель, коли людина частину робочого дня працює з дому, а подеколи їздить до офісу.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.