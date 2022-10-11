Большинство компаний возобновили работу во время войны, однако треть не открывает вакансии — Finance.ua

Большинство компаний возобновили работу во время войны, однако треть не открывает вакансии Сегодня 08:03 — Личные финансы

Большинство компаний возобновили работу во время войны, однако треть не открывает вакансии

Украинский бизнес приспособился к деятельности в условиях войны. Количество, предприятий, продолжающих работу, постепенно увеличивается. Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua отследил динамику возобновления деятельности украинских компаний, поведение работодателей и изменения на рынке труда.

Так, согласно данным исследований центра, в марте только 40,2% компаний сохранили коммерческую деятельность, а 8,8% работали частично. Через два месяца более половины (54,2%) опрошенных предприятий и организаций отметили, что их компания работает, еще 16% сообщили, что бизнес работает, но только в безопасных регионах.

По состоянию на конец сентября — начало октября о ведении коммерческой деятельности в условиях войны отмечается 93% опрошенных предприятий и организаций. Продолжают работать в полном объеме 61% компаний. Треть компаний (30%) сохранила деятельность частично, в них работают только подразделения в условно безопасных регионах страны. Провели релокацию 2% опрошенных компаний.

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1% опрошенных компаний полностью прекратили работу и не планируют возобновить деятельность. Еще 4% предприятий пока не работают, но планируют возобновление деятельности в ближайшие месяцы.

Небольшая часть украинских компаний (2%) провела релокацию бизнеса в другую страну.

Несмотря на то, что подавляющее большинство компаний продолжают работать, а рынок труда постепенно восстанавливается, предложений работы все еще меньше, по сравнению с довоенным периодом. В сложных экономических условиях бизнес пытается оптимизировать затраты, далеко не все могут позволить себе полноценный набор новых сотрудников на все направления бизнеса. Это подтверждают результаты последнего исследования.

Только каждая пятая компания (21%) отметила, что сейчас проводит набор персонала на все направления бизнес-деятельности.

Набирают персонал только на стратегические направления деятельности 27% опрошенных компаний.

Еще 19% предприятий и организаций проводят временный набор на замену тем сотрудникам, которые релоцировались из-за войны или защищают нашу страну в ВСУ.

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Треть компаний не открывает новые вакансии по разным причинам — у кого-то поставлен набор новых сотрудников на паузу (6%), кто-то находится в жесткой экономии из-за кризиса (4%), некоторые компании не нуждаются в новых работниках (14%). О сокращении персонала говорят у 8% опрошенных компаний.

Среди компаний, которые проводят набор персонала, большинство (42%) нуждается в точечной замене сотрудников. Каждая десятая компания ищет специалистов, которые занимаются продажей товаров и услуг. Еще 4% компаний предпочитают специалистов, которые занимаются продвижением товаров и услуг бизнеса. 6% компаний открывают вакансии исключительно для специалистов, отвечающих за стратегическое развитие компании.

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