Большинство компаний возобновили работу во время войны, однако треть не открывает вакансии — Finance.ua

Большинство компаний возобновили работу во время войны, однако треть не открывает вакансии
Украинский бизнес приспособился к деятельности в условиях войны. Количество, предприятий, продолжающих работу, постепенно увеличивается. Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua отследил динамику возобновления деятельности украинских компаний, поведение работодателей и изменения на рынке труда.
Так, согласно данным исследований центра, в марте только 40,2% компаний сохранили коммерческую деятельность, а 8,8% работали частично. Через два месяца более половины (54,2%) опрошенных предприятий и организаций отметили, что их компания работает, еще 16% сообщили, что бизнес работает, но только в безопасных регионах.
По состоянию на конец сентября — начало октября о ведении коммерческой деятельности в условиях войны отмечается 93% опрошенных предприятий и организаций. Продолжают работать в полном объеме 61% компаний. Треть компаний (30%) сохранила деятельность частично, в них работают только подразделения в условно безопасных регионах страны. Провели релокацию 2% опрошенных компаний.
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1% опрошенных компаний полностью прекратили работу и не планируют возобновить деятельность. Еще 4% предприятий пока не работают, но планируют возобновление деятельности в ближайшие месяцы.
Небольшая часть украинских компаний (2%) провела релокацию бизнеса в другую страну.
Несмотря на то, что подавляющее большинство компаний продолжают работать, а рынок труда постепенно восстанавливается, предложений работы все еще меньше, по сравнению с довоенным периодом. В сложных экономических условиях бизнес пытается оптимизировать затраты, далеко не все могут позволить себе полноценный набор новых сотрудников на все направления бизнеса. Это подтверждают результаты последнего исследования.
- Только каждая пятая компания (21%) отметила, что сейчас проводит набор персонала на все направления бизнес-деятельности.
- Набирают персонал только на стратегические направления деятельности 27% опрошенных компаний.
- Еще 19% предприятий и организаций проводят временный набор на замену тем сотрудникам, которые релоцировались из-за войны или защищают нашу страну в ВСУ.
Треть компаний не открывает новые вакансии по разным причинам — у кого-то поставлен набор новых сотрудников на паузу (6%), кто-то находится в жесткой экономии из-за кризиса (4%), некоторые компании не нуждаются в новых работниках (14%). О сокращении персонала говорят у 8% опрошенных компаний.
Среди компаний, которые проводят набор персонала, большинство (42%) нуждается в точечной замене сотрудников. Каждая десятая компания ищет специалистов, которые занимаются продажей товаров и услуг. Еще 4% компаний предпочитают специалистов, которые занимаются продвижением товаров и услуг бизнеса. 6% компаний открывают вакансии исключительно для специалистов, отвечающих за стратегическое развитие компании.
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