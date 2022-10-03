Начало бизнес-сезона: какие зарплаты предлагают работодатели в разных сферах — Finance.ua

Начало бизнес-сезона: какие зарплаты предлагают работодатели в разных сферах Сегодня 15:02 — Личные финансы

Начало бизнес-сезона: какие зарплаты предлагают работодатели в разных сферах

Начало бизнес-сезона показало сдержанно оптимистическую ситуацию с зарплатами. Две трети профессиональных сфер либо удержали зарплаты на прежнем уровне, либо повысили оклады в открытых вакансиях. Однако есть и отрицательные явления. Высокооплачиваемым специалистам, представителям высшего менеджмента и консалтинга, в сентябре стали предлагать на 40,6% и на 50,6% соответственно меньшие оклады по сравнению с августом. Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua провел подробный анализ динамики средних зарплат в открытых вакансиях в сентябре в разных профессиональных областях.

Кому платили самые высокие и самые низкие зарплаты

Пятерка профессиональных сфер-лидеров по размеру средней заработной платы в сентябре несколько изменилась. Традиционные лидеры — ІТ-сфера и высший менеджмент удержались на верхушке рейтинга. А вот на третьем месте по размеру средней заработной платы в начале осени оказалась сфера закупок, вытеснив консалтинг на четвертую строчку. На пятой позиции отрасль масс-медиа и искусства.

Интересно, что в наиболее оплачиваемых сферах в сентябре наблюдалось падение зарплат:

в сфере информационных технологий произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медианная зарплата ІТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн;

произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медианная зарплата ІТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн; в сфере высшего менеджмента в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% — с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре;



в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% — с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре; консалтинг, который обычно был в тройке сфер с самыми высокими зарплатами, в начале бизнес-сезона претерпел снижение средней зарплаты более чем на половину (-50,6%). Если в августе в этой сфере в открытых вакансиях средняя зарплата была 58300 грн, то в сентябре специалистам в сфере консалтинг предлагают в среднем только 28800 грн.



Наблюдается снижение средней зарплаты и у специалистов сферы строительства и недвижимости (с 27 300 грн в августе до 25 500 в сентябре), бухгалтеров и специалистов по управленческому учету (с 27 300 грн в августе до 21 800 грн в сентябре), представителей сферы маркетинг, реклама PR (с 26 500 грн в августе до 21 100 грн в сентябре), водителей и логистов (с 19 200 грн в августе до 17 800 грн в сентябре), а также работников бьюти-сферы и области спорта (с 19 400 грн в августе до 17 600 грн в сентябре).

Читайте также Может ли низкая зарплата во время военного положения не влиять на размер пенсии: ответ ПФУ

Как видим, негативную динамику зарплат в начале осени ощутила только треть профессиональных отраслей. Подавляющее большинство отраслей не только удержало оклады от падения, но и несколько повысило ежемесячную компенсацию новым сотрудникам.

В каких сферах больше всего повысили зарплаты

Наибольшее повышение зарплат в вакансиях произошло в нескольких областях. Административный персонал почувствовал повышение зарплат новым работникам на 49% — в конце лета этим специалистам предлагали в среднем 17 400 грн, а в начале осени их средняя зарплата составляет 25 900 грн.

Новым работникам автомобильного бизнеса в сентябре стали предлагать на 40% больше — если в августе медианная зарплата в этой сфере составляла 15 200 грн, то в начале бизнес-сезона средняя зарплата в открытых вакансиях повысилась до 21 300 грн.

Позитивная динамика от 30% до 35% в средних зарплатах новым работникам наблюдается также в сфере управления персоналом (с 20 000 грн в августе до 27 100 грн в сентябре), представителям сферы искусство, развлечения и масс-медиа (медианная зарплата повысилась с 20 90 грн в августе до 27 700 грн в сентябре), работникам сферы добыча сырья (с 17 400 грн в августе до 23 000 грн в сентябре), а также домашнему персоналу (с 8 800 грн в августе до 11 500 грн в сентябре).

Кому предлагали самые низкие зарплаты в сентябре

Список сфер с самыми низкими средними зарплатами в сентябре не изменился. Правда, в сентябре во всех этих областях произошло повышение средних зарплат от 18% до 31%. Наименьшую зарплату предлагают в открытых вакансиях студентам и специалистам без опыта работы. Несмотря на то, что этим специалистам стали предлагать на 19% более высокие оклады, однако средняя зарплата до сих пор остается критически низкой — 10 700 грн.

Домашнему персоналу в сентябре в среднем предлагают 11500 грн, месяц назад предлагали 8800 грн. В сфере HoReCa средняя зарплата осталась по-прежнему на уровне 13 900 грн. Охранникам стали предлагать в сентябре на 21% более высокие зарплаты — если в августе медианная зарплата составляла 12 200 грн, то в начале осени ее размер 14 800 грн. Представителям рабочих профессий в сентябре в среднем предлагают 15 500 грн, что на 18% выше по сравнению с августом (13 100 грн).

Также не слишком высокие зарплаты в сфере продаж. Хотя продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, а также менеджеры по продажам являются наиболее востребованными работниками, однако их средняя зарплата одна из самых низких на рынке. В августе этим специалистам предлагали в среднем 16 900 грн, в сентябре работодатели готовы платить им в среднем 17 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.