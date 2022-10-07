Половине украинцев не хватает денег до зарплаты — Finance.ua

Половине украинцев не хватает денег до зарплаты Сегодня 08:01 — Личные финансы

Половине украинцев не хватает денег до зарплаты

Уровень доходов украинцев снизился с начала войны. Большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Негативные последствия кризиса на рынке труда не ощутила только пятая часть работающих граждан — 20,5% сотрудников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне и выплаты происходят в срок.

Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.

Как отмечается, в нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемического кризиса. Тогда также происходило сокращение работников и снижение заработных плат. Следовательно, в начале года, а именно в январе 2022 года, украинцы уже отмечали высокое недовольство уровнем заработной платы.

Война еще больше усугубила состояние кошельков украинцев. Согласно последним исследованиям портала, более половины граждан испытывают нехватку средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.

Инфографика: grc.ua

Подавляющее большинство связывает ухудшение финансового положения с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили, что им стало не хватать денег до зарплаты относительно недавно, а именно с начала войны. Стали встречаться с нехваткой средств последний год-полтора 18% украинцев. Есть часть граждан, кому денег до зарплаты не хватает постоянно. О таком явлении рассказали 15% опрошенных.

Инфографика: grc.ua

Сколько украинцев имеют подработку

Тяжелое финансовое положение заставляет украинцев больше работать. Большая часть опрошенных либо уже имеет подработку, кроме основной работы, либо рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев.

Если конкретно, то 6,4% украинцев, кроме основной работы, имеют дополнительную подработку. Совершенно уверены, что в ближайшие три месяца будут искать подработку, треть опрошенных украинцев (35%). Скорее всего будут искать дополнительный заработок 28,7% респондентов.

Инфографика: grc.ua

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