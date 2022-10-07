Половине украинцев не хватает денег до зарплаты — Finance.ua
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Половине украинцев не хватает денег до зарплаты

Личные финансы
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Половине украинцев не хватает денег до зарплаты
Половине украинцев не хватает денег до зарплаты
Уровень доходов украинцев снизился с начала войны. Большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Негативные последствия кризиса на рынке труда не ощутила только пятая часть работающих граждан — 20,5% сотрудников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне и выплаты происходят в срок.
Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.
Как отмечается, в нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемического кризиса. Тогда также происходило сокращение работников и снижение заработных плат. Следовательно, в начале года, а именно в январе 2022 года, украинцы уже отмечали высокое недовольство уровнем заработной платы.
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Война еще больше усугубила состояние кошельков украинцев. Согласно последним исследованиям портала, более половины граждан испытывают нехватку средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua
Подавляющее большинство связывает ухудшение финансового положения с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили, что им стало не хватать денег до зарплаты относительно недавно, а именно с начала войны. Стали встречаться с нехваткой средств последний год-полтора 18% украинцев. Есть часть граждан, кому денег до зарплаты не хватает постоянно. О таком явлении рассказали 15% опрошенных.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua

Сколько украинцев имеют подработку

Тяжелое финансовое положение заставляет украинцев больше работать. Большая часть опрошенных либо уже имеет подработку, кроме основной работы, либо рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев.
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Если конкретно, то 6,4% украинцев, кроме основной работы, имеют дополнительную подработку. Совершенно уверены, что в ближайшие три месяца будут искать подработку, треть опрошенных украинцев (35%). Скорее всего будут искать дополнительный заработок 28,7% респондентов.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
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