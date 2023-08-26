Большие города Украины потратили 7% бюджетов или 10 миллиардов гривен на ВСУ — Finance.ua

Большие города Украины потратили 7% бюджетов или 10 миллиардов гривен на ВСУ Сегодня 21:22 — Казна и Политика

Большие города Украины потратили 7% бюджетов или 10 миллиардов гривен на ВСУ

Большие города Украины потратили 7% бюджетов или 10 миллиардов гривен на ВСУ за полтора года полномасштабной войны.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Информацию получили в ответ на запросы в 24 городских совета. В процентном соотношении больше всего на финансирование обороны потратили городские советы Житомира, Хмельницкого и Мукачево.

Например, в Мукачево помощь ВСУ составляла более четверти городского бюджета, 26% (740 миллионов гривен, то есть каждая четвертая гривна). Городской совет Хмельницкого потратил на помощь армии 21% бюджета, а Житомира — 20%.

Высокие показатели у Львова (10%), Бердичева и Черновцов (по 9%). Наименьшие показатели в соотношении у Киева, Запорожья, Броваров, Ивано-Франковска и Тернополя — около 2% городского бюджета.

Вообще больше всего средств направили крупные города: Киев выделил 1,6 миллиарда гривен, Днепр — 1,2 миллиарда гривен, Львов — 1, 1 миллиарда гривен. Также миллиард гривен предоставил Хмельницкий, 0,6 миллиарда — Николаев; 0,3 миллиарда — Черновцы; по 0,2 миллиарда — Черкассы, Ровно, Запорожье; по 0,1 миллиарда — Луцк и Ивано-Франковск.

Среди меньших городов наибольшие расходы у Бердичева (100 миллионов гривен), Краматорска (78 миллионов гривен), Новомосковска (69 миллионов) и Дрогобыча (55 миллионов), Ковеля, Броваров, Каменец-Подольского (40 миллионов), Нежина (35 миллионов).

Также средства отдельно направлялись на поддержку подразделений терробороны, лечение, реабилитацию, социальную поддержку военных и членов их семей, покупку военных облигаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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