Киев увеличивает финансирование ВСУ до 5 млрд гривен, — Кличко Сегодня 08:33 — Казна и Политика

На заседании Киевсовета увеличили финансирование столицей сил обороны до 5 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр Кличко.

«По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной громаде или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. По обращению касательно потребностей этих подразделений. И мы реагируем на все обращения наших подразделений», —

Справка Finance.ua:

в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы из бюджета города выделено около 850 миллионов гривен;

за 6 месяцев этого года — более 380 миллионов. То есть в общей сложности — свыше 1,2 миллиарда.

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