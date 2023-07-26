Киев увеличивает финансирование ВСУ до 5 млрд гривен, — Кличко — Finance.ua
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Киев увеличивает финансирование ВСУ до 5 млрд гривен, — Кличко

Казна и Политика
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На заседании Киевсовета увеличили финансирование столицей сил обороны до 5 млрд гривен.
Об этом сообщил мэр Кличко.
«По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной громаде или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. По обращению касательно потребностей этих подразделений. И мы реагируем на все обращения наших подразделений», —

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы из бюджета города выделено около 850 миллионов гривен;
  • за 6 месяцев этого года — более 380 миллионов. То есть в общей сложности — свыше 1,2 миллиарда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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