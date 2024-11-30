Boeing получил заказ на $2,4 млрд от ВВС США — Finance.ua

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Boeing получил заказ на $2,4 млрд от ВВС США

Фондовый рынок
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Boeing получил заказ на $2,4 млрд от ВВС США
Boeing получил заказ на $2,4 млрд от ВВС США
Военно-воздушные силы США заключили с Boeing Co. контракт на производство еще 15 самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, сумма контракта — $2,4 млрд.
Об этом сообщает Defense News.
Самолеты должны быть готовы к концу июня 2028 г. Ранее в ВВС поступило 89 KC-46 Pegasus, а всего ВВС планируют получить 179 самолетов этой модели.
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Отмечается, что этот самолет играет важную роль для ВВС, которые выводят из состава устаревшие модели самолетов-заправщиков и модернизируют свои возможности. В октябре новые KC-46 Pegasus впервые приняли участие в полноценной оперативной переброске ВВС, когда их направили на Ближний Восток.
Ранее программа KC-46 Pegasus долгое время сталкивалась со сложностями, в том числе с перерасходом средств и качеством продукции.
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ВВС США планируют получить в 2030-х годах самолет-заправщик следующего поколения, который будет построен с использованием технологий малозаметности, сможет действовать в опасном воздушном пространстве, за которое ведется борьба. Кроме этого проекта также планируется получить истребитель шестого поколения и беспилотник, который сможет действовать в группе с этими истребителями и перспективными стратегическими бомбардировщиками B-21 Raider.
Как сообщается, компания Boeing Co. также получила еще один контракт на $1,7 млрд от ВМС — на семь патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon. Эти самолеты стоят на вооружении США, Великобритании, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, их заказали Южная Корея, ФРГ и Канада. В общей сложности в мире эксплуатируется около 170 P-8A Poseidon.
По материалам:
Корреспондент.net
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