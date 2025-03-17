BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире — Finance.ua
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BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире

Фондовый рынок
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BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире
BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире
BMW предупредила, что глобальная тарифная война обойдется компании в один миллиард евро в этом году.
Об этом пишет Financial Times.
Доходы производителя Mini и Rolls-Royce в 2024 году упали на 36%, в 2025 году улучшения он не ожидает.
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Из-за новых пошлин на импорт электромобилей из Китая в ЕС, поставок из Мексики в США и американских ограничений на алюминий маржа BMW может сократиться на 1%.
Генеральный директор BMW Оливер Зипсе подчеркнул, что тарифы ударили по производству: «Мы надеемся, что скоро все заметят, что в такой ситуации нет победителей».
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Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобили на 10 млрд евро. В то же время 56% автомобилей, произведенных в Германии, были проданы за пределы ЕС.
Акции BMW за последний год потеряли более 20% стоимости, а после объявления о финансовых потерях упали еще на 2%.
По материалам:
Економічна Правда
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