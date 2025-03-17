BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире — Finance.ua

BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире Сегодня 05:18 — Фондовый рынок

BMW прогнозирует потерю миллиарда евро прибыли из-за торговых войн в мире

BMW предупредила, что глобальная тарифная война обойдется компании в один миллиард евро в этом году.

Об этом пишет Financial Times.

Доходы производителя Mini и Rolls-Royce в 2024 году упали на 36%, в 2025 году улучшения он не ожидает.

Из-за новых пошлин на импорт электромобилей из Китая в ЕС, поставок из Мексики в США и американских ограничений на алюминий маржа BMW может сократиться на 1%.

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе подчеркнул, что тарифы ударили по производству: «Мы надеемся, что скоро все заметят, что в такой ситуации нет победителей».

Читайте также BMW готовит масштабное обновление модельного ряда весной

Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобили на 10 млрд евро. В то же время 56% автомобилей, произведенных в Германии, были проданы за пределы ЕС.

Акции BMW за последний год потеряли более 20% стоимости, а после объявления о финансовых потерях упали еще на 2%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.