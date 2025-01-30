BMW готовит масштабное обновление модельного ряда весной — Finance.ua

BMW готовит масштабное обновление модельного ряда весной Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

BMW готовит масштабное обновление модельного ряда весной

Баварский автопроизводитель сообщил, что весной дебютируют обновления версии самых популярных моделей бренда. В частности, обновления получат модели 2, 5 и 7-й серии, а также кроссоверы X1, X2, X3, X5, X6, X7 и XM.

В BMW говорят, что весной модельный ряд станет еще более привлекательным, поскольку автомобили получат модернизированные трансмиссии и дополнительное оборудование. Модели BMW 5 Series получат контурную подсветку с BMW Interaction Bar, поясничную поддержку обоих передних сидений, а также акустическую систему Harman Kardon HiFi в стандартные комплектации.

В то же время электрический BMW i5 получит значительный прирост запаса хода, а гибридные модели — X3, X1, 2 Series Active Tourer, 7 Series и XM, получат почти на 50% более высокие показатели зарядки. В то же время линейка моделей BMW X3 также будет расширена благодаря мощному шестицилиндровому рядному дизельному двигателю.

BMW 2 Series Gran Coupé дебютирует в апреле 2025 года и будет предлагаться с более широкой линейкой силовых агрегатов, включающей модель начального уровня, тогда как список оснащения кроссоверов X5 и X6 пополнится новыми матричными фарами.

Также с марта 2025 года полностью электрические модели BMW 5 Series в версиях Sedan и Touring получат улучшенную энергоэффективность благодаря разнообразным технологическим улучшениям, и в результате их запас хода вырастет до 47 километров.

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Также в моделях появится технология цифрового ключа BMW Digital Key Plus, благодаря которой владельцы смогут активировать до 18 цифровых ключей автомобиля в зависимости от типа мобильного устройства с индивидуально настроенными правами доступа.

Напоследок, автомобили получат новый комплект для ремонта шин Plus, что станет частью стандартного оборудования для отдельных моделей уже в марте. Он позволит водителям продолжать движение даже в случае прокола колеса со скоростью до 80 км/ч на расстояние до 200 км, чего хватит, чтобы вовремя добраться до ближайшего сервиса. Оснащаются данной опцией кроссоверы X1, X2, iX, а также модели 2-й и 5-й серий.

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Телеканал 24 По материалам:

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