BMW выступила против новых таможенных пошлин на китайские авто — Finance.ua
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BMW выступила против новых таможенных пошлин на китайские авто

Технологии&Авто
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Компания BMW присоединилась к BYD, Geely и SAIC в иске против Евросоюза. Из открытых данных на сайте Суда Европейского Союза можно увидеть, что немецкий автопроизводитель объединит усилия с китайскими автогигантами в коллективном иске.
Стороны намерены признать незаконными дополнительные пошлины на электромобили производства Китая. Повышенные ставки действуют с конца октября, и BMW вынуждена переплачивать 20,7% за новые MINI.
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Электромобили MINI нового поколения локализованы в Китае, и пока это единственный их сборочный конвейер. Кроме того, босс BMW в целом не поддерживает антикитайскую пошлину: по его мнению, таможенные ограничения станут катализатором глобальной «торговой войны». Неожиданные союзники баварской марки — BYD, Geely и SAIC — их электромобили облагаются пошлиной от 17 до 35 процентов.
Разбирательство в суде первой инстанции в среднем длится около полутора лет, причем стороны процесса имеют возможность обжалования. Поскольку автопроизводители подали жалобы в суд почти одновременно в последний момент (крайний срок обжалования наступил 25 января), речь идет о согласованной позиции юридических отделов. Главный аргумент против законопроекта — несоблюдение принципов рыночной конкуренции.
Судебный процесс против Евросоюза может затянуться на годы, поэтому компании ищут альтернативы. BYD планирует построить заводы в Венгрии и Турции, а также китайские автопроизводители заинтересованы в приобретении бывших заводов Volkswagen. Нельзя исключать и отмену антикитайских пошлин, но этот путь имеет влиятельных противников.
По материалам:
Autogeek
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