BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в россию — Finance.ua
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BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в россию

Фондовый рынок
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BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в россию
BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в россию
Немецкий автопроизводитель BMW обнаружил нарушения в экспорте в россию из своего филиала в городе Ганновер. Компания остановила экспорт и уволила причастных к нему работников.
Об этом пишет MSN со ссылкой на заявление компании.
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Мюнхенская компания подтвердила сообщение издания Business Insider, в котором говорилось, что российским покупателям поставили более 100 автомобилей высокого класса.
В настоящее время на россию распространяется широкий спектр санкций, введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами, в частности, в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, начатое в феврале 2022 года.
Поставка автомобилей российским покупателям подпадает под серьезное эмбарго. BMW заявила, что соблюдает это эмбарго.
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Автопроизводитель отметил, что компании из разных секторов нашли свою продукцию в продаже в россии, несмотря на соблюдение санкций. Обычно это происходило через так называемый серый импорт.
BMW Group принимает ряд мер, чтобы остановить такой импорт.
По материалам:
theБабель
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