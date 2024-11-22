BMW отзывает 5000 машин из-за неисправностей в тормозной системе — Finance.ua

BMW отзывает 5000 машин из-за неисправностей в тормозной системе Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

BMW отзывает 5000 машин из-за неисправностей в тормозной системе

BMW (Китай) объявила о масштабном отзыве автомобилей, включая популярные модели X5, X7, 5-й и 7-й серии, а также MINI. Причина — дефекты в интегрированной тормозной системе (DSCi), которые могут привести к отказу ABS и системы динамической стабилизации DSC.

Что еще известно

Отзыв охватывает как импортированные, так и произведенные в Китае машины, выпущенные с 2022 по 2024 год.

BMW предложит два решения: обновление ПО через OTA (удаленно) с предупреждениями через мультимедийную систему или замену тормозных компонентов в дилерских центрах.

Компания подчеркнула, что все работы будут бесплатными. Отзыв подтверждает стремление BMW обеспечить высокий уровень безопасности и качество автомобилей.

uamotors По материалам:

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