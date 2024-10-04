Названа модель BMW, которая продается хуже всего — Finance.ua

Названа модель BMW, которая продается хуже всего Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Названа модель BMW, которая продается хуже всего

Суперкроссовер BMW XM продается хуже всех других моделей марки. Это следует из данных о продажах за третий квартал 2024 года, которыми поделился баварский автопроизводитель.

Согласно отчету, за три месяца мощный гибридный внедорожник спортивного подразделения M разошелся в количестве 307 штук, что на 30,7 процента меньше, чем за тот же период 2023 года. Для сравнения: даже такая нишевая модель как родстер Z4 продается лучше — его результат 443 экземпляра.

О том, что дела у модели BMW XM, которая присутствует на рынке всего несколько лет, обстоят очень плохо, сообщалось еще летом этого года. По итогам второго квартала модель оказалась в минусе на 29,5 процента, а продажи составили 537 единиц. Слабый спрос ставит под сомнение целесообразность разработки преемника XM, но актуальный гибрид наверняка останется в строю как минимум до конца жизненного цикла, то есть примерно до 2027 года.

Падение спроса наблюдается по всем маркам, принадлежащим BMW. Так, продажи моделей легковой линейки снизились в третьем квартале на пять процентов, внедорожники потеряли 8,5 процента, а продажи MINI упали на 33 процента. Отдельно стоит отметить, что продажи третьей серии снизились на 13,7 процента, даже несмотря на недавнее обновление.

В плюсе третий квартал завершили упомянутый Z4 (+64 процента), 5-Series (44,7 процента), 2-Series (25,6 процента) и X4 (41,8 процента). В целом продажи BMW в июле-сентябре сократились на 2,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

avtomir По материалам:

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