BMW представили электромобиль будущего — Finance.ua

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BMW представили электромобиль будущего

Технологии&Авто
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BMW представили электромобиль будущего
BMW представили электромобиль будущего
На международном автосалоне IAA 2023 в Мюнхене BMW представили концепт-кар Vision Neue Klasse. Он показывает возможный дизайн и технологии будущих электромобилей бренда.
Об этом сообщили на сайте Driving.
BMW Vision Neue Klasse получил футуристический дизайн с двумя дисплеями вместо радиаторной решетки. В них встроены фары и дневные ходовые огни.
Внешний вид передних панелей может меняться в зависимости от пожеланий водителя. На презентации концепт-кар показал изображение с 3D-эффектом.
Задние фонари используют технологию 3D OLED. Благодаря этому они смотрятся объемными.
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Концепция Neue Klasse показывает переход бренда на создание электромобилей. К 2025 году BMW планируют электрифицировать 25% всего модельного ряда.
Neue Klasse станет первой платформой бренда только для электрических моделей. Она позволит оснастить будущие электромобили разными силовыми установками.
Также много внимания было уделено аэродинамике. Благодаря обтекаемым панелям новые электромобили BMW станут на 60% более энергоэффективными.
В BMW стремятся снизить вредные выбросы при производстве своих авто. Поэтому в новых моделях будут применяться более экологичные материалы.
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Быстрая зарядка позволит пополнить запас хода на 300 км всего за 10 минут. Это на 30% больше, чем в текущих моделях.
В BMW не забыли и о заряженных моделях от M Motorsport. По их словам, будущие электромобили станут еще быстрее, а их мощность может возрасти до 1341 л.с.
Интерьер новых электрокаров BMW станет еще более технологичным. Следует ожидать нового поколения информационно-развлекательной системы iDrive.
Многие из представленных технологий будут использованы на первом серийном автомобиле Neue Klasse. Им станет кроссовер, который заменит модель X3 и появится уже в 2025 году.
По материалам:
Фокус
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