Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото) — Finance.ua

Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото) 10.08.2023, 00:59 — Фондовый рынок

Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото)

Восьмое поколение популярного немецкого бизнес-седана BMW 5-й серии получило новую эксклюзивную версию для китайского рынка. Новые BMW 5-Series и BMW i5 для Китая будут выпускаться в исполнении Long.

Производство седанов наладят в Шэньяне, на заводе совместного предприятия BMW и Brilliance Auto. Обе модели будут адаптированы ко всем особенностям китайского рынка и получат удлиненную колесную базу. Кроме того, версии Поднебесной будут выделяться оригинальной интерпретацией головной оптики и тонкими светодиодными задними фонарями, разделенными хромированной полосой.

В салоне новых «пятерок» для Китая установлены изогнутый дисплей медиакомплекса, интерактивная приборная панель и видоизмененное рулевое колесо. В задней части салона автомобили отличаются увеличенным пространством для ног и широким экраном BMW Theater Screen диагональю 31,3 дюйма и разрешением 8K, благодаря чему машину можно превратить в настоящий кинотеатр на колесах.

Среди других особенностей новых моделей — аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, четырехзонный климат-контроль, оригинальная прострочка сидений и выбитый на подголовниках логотип модели.

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