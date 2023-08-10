Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото) — Finance.ua
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Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото)

Фондовый рынок
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Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото)
Представлена ​​новая удлиненная версия BMW 5-й серии (фото)
Восьмое поколение популярного немецкого бизнес-седана BMW 5-й серии получило новую эксклюзивную версию для китайского рынка. Новые BMW 5-Series и BMW i5 для Китая будут выпускаться в исполнении Long.
Производство седанов наладят в Шэньяне, на заводе совместного предприятия BMW и Brilliance Auto. Обе модели будут адаптированы ко всем особенностям китайского рынка и получат удлиненную колесную базу. Кроме того, версии Поднебесной будут выделяться оригинальной интерпретацией головной оптики и тонкими светодиодными задними фонарями, разделенными хромированной полосой.
В салоне новых «пятерок» для Китая установлены изогнутый дисплей медиакомплекса, интерактивная приборная панель и видоизмененное рулевое колесо. В задней части салона автомобили отличаются увеличенным пространством для ног и широким экраном BMW Theater Screen диагональю 31,3 дюйма и разрешением 8K, благодаря чему машину можно превратить в настоящий кинотеатр на колесах.
Среди других особенностей новых моделей — аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, четырехзонный климат-контроль, оригинальная прострочка сидений и выбитый на подголовниках логотип модели.
Каско онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
mmr.ua
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