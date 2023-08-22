BMW и Audi отключили рф от своего программного обеспечения — Finance.ua

BMW и Audi отключили рф от своего программного обеспечения
Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения.
Об этом в понедельник, 21 августа, сообщило российское издание Известия.
Отмечается, что владельцам этих марок теперь недоступна история технического обслуживания и обновления элементов.
В дилерских центрах сообщили журналистам, что теперь владельцы этих авто не смогут сделать дубликат ключей, а также не известно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин.
Также в сервисах предупреждают, что следует ожидать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлении и отзыве машин.
Издание отмечает, что аналогичные проблемы возникли и у владельцев Audi. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер на условиях анонимности сообщил, что доступ к ПО для владельцев был ограничен еще два месяца назад.
Справка Finance.ua:
- в прошлом году стало известно, что концерн Mercedes ушел с рынка рф. Немецкая компания стала третьим крупным производителем легковых автомобилей, который был вынужден продать свои активы в россии;
- перед этим автопроизводитель Toyota прекратил производство машин на своем заводе в Санкт-Петербурге из-за невозможности «восстановить нормальную деятельность».
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