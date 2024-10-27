BMW переходит на новый стиль: все будущие модели получат обновленный дизайн — Finance.ua

BMW переходит на новый стиль: все будущие модели получат обновленный дизайн
Все будущие модели известного бренда будут придерживаться стилистики, получившей название Neue Klasse.
Об этом со ссылкой на шеф-дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка сообщает Carscoops.
Что изменится
По словам шеф-дизайнера, электрические авто и модели, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, будут иметь разные пропорции и детали оформления салона, однако «общий вид и ощущения от них будут одинаковыми».
Первой серийной моделью, выполненной в новом стиле, будет электрический кроссовер, который должен появиться на рынке в следующем году. Затем свет увидит новый седан.
Адриан ван Хойдонк напомнил о революционном проекционном дисплее Panoramic Vision, который станет одной из главных особенностей моделей BMW следующего поколения.
Среди других «фишек» — центральный дисплей необычной формы, футуристические элементы управления и «зеленые» материалы. Оценить решение можно будет после официальной презентации новинок.
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