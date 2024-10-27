BMW переходит на новый стиль: все будущие модели получат обновленный дизайн — Finance.ua

BMW переходит на новый стиль: все будущие модели получат обновленный дизайн Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

BMW переходит на новый стиль: все будущие модели получат обновленный дизайн

Все будущие модели известного бренда будут придерживаться стилистики, получившей название Neue Klasse.

Об этом со ссылкой на шеф-дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка сообщает Carscoops.

Что изменится

По словам шеф-дизайнера, электрические авто и модели, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, будут иметь разные пропорции и детали оформления салона, однако «общий вид и ощущения от них будут одинаковыми».

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Первой серийной моделью, выполненной в новом стиле, будет электрический кроссовер, который должен появиться на рынке в следующем году. Затем свет увидит новый седан.

Адриан ван Хойдонк напомнил о революционном проекционном дисплее Panoramic Vision, который станет одной из главных особенностей моделей BMW следующего поколения.

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Среди других «фишек» — центральный дисплей необычной формы, футуристические элементы управления и «зеленые» материалы. Оценить решение можно будет после официальной презентации новинок.

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УНІАН По материалам:

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