Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото) — Finance.ua

Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото) Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)

Немецкая компания BMW представила вторую генерацию спортивной модели 2 Series Gran Coupе.

Новинка получила оригинальный дизайн интерьера и экстерьера, а также значительно улучшенные технические характеристики.

По сравнению с предшественником новинка изменилась в пропорциях. Длина модели выросла на 20 мм (4546 мм), ширина сохранилась неизменной (1800 мм), а в высоту машина прибавила 25 мм (1445 мм). Колесная база четырехдверного 5-местного спортседана осталась прежней — 2670 мм.

Дизайн модели продолжает развитие новой, довольно спорной стилистики бренда. В качестве опции можно заказать подсветку облицовки радиатора Iconic Glow и адаптивные LED-фары.

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Цветовая палитра представлена ​​двумя обычными и семью металлизированными эмалями, четырьмя вариантами от BMW Individual и разнообразными вариантами покрытия на заказ. В качестве опции можно заказать глянцевую черную крышу.

Сначала для покупателей будут предложены четыре варианта — два бензиновых и два дизельных. Новая топовая модификация BMW M 235 xDrive Gran Coupe оснащена 4-цилиндровым бензиновым двигателем, в активе которого 221 кВт/300 л. На ступеньку ниже размещается версия 220 Gran Coupе с движком мощностью 125 кВт/170 л.с.

Топовая модификация BMW M 235 xDrive Gran Coupe способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с. Автомобиль получил собственный аэродинамический обвес с черными элементами декора, «квартет» выхлопных труб, пакет M Technology, 19-дюймовые кованые диски и тормозную систему M.

В салоне покупателей ждет фирменный изогнутый дисплей BMW Curved Display с двумя экранами, новый руль и переключатель АКП, инновационные системы помощи водителю ADAS, а также комплекс iDrive с QuickSelect на новой операционной системе 9-го поколения.

Для 2 Series Gran Coupе разработали новые более удобные сиденья. В качестве опции можно заказать кресла Sport и M Sport с дополнительной поддержкой. Кроме того комплект подушек и шторок безопасности дополнен подушкой между передними креслами.

Глобальная продажа новой BMW 2 Series Gran Coupе стартует в марте 2025 года.

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