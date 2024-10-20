Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото) — Finance.ua
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Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)

Технологии&Авто
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Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Немецкая компания BMW представила вторую генерацию спортивной модели 2 Series Gran Coupе.
Новинка получила оригинальный дизайн интерьера и экстерьера, а также значительно улучшенные технические характеристики.
По сравнению с предшественником новинка изменилась в пропорциях. Длина модели выросла на 20 мм (4546 мм), ширина сохранилась неизменной (1800 мм), а в высоту машина прибавила 25 мм (1445 мм). Колесная база четырехдверного 5-местного спортседана осталась прежней — 2670 мм.
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Дизайн модели продолжает развитие новой, довольно спорной стилистики бренда. В качестве опции можно заказать подсветку облицовки радиатора Iconic Glow и адаптивные LED-фары.

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Цветовая палитра представлена ​​двумя обычными и семью металлизированными эмалями, четырьмя вариантами от BMW Individual и разнообразными вариантами покрытия на заказ. В качестве опции можно заказать глянцевую черную крышу.
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Сначала для покупателей будут предложены четыре варианта — два бензиновых и два дизельных. Новая топовая модификация BMW M235 xDrive Gran Coupe оснащена 4-цилиндровым бензиновым двигателем, в активе которого 221 кВт/300 л. На ступеньку ниже размещается версия 220 Gran Coupе с движком мощностью 125 кВт/170 л.с.
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Топовая модификация BMW M235 xDrive Gran Coupe способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с. Автомобиль получил собственный аэродинамический обвес с черными элементами декора, «квартет» выхлопных труб, пакет M Technology, 19-дюймовые кованые диски и тормозную систему M.
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
В салоне покупателей ждет фирменный изогнутый дисплей BMW Curved Display с двумя экранами, новый руль и переключатель АКП, инновационные системы помощи водителю ADAS, а также комплекс iDrive с QuickSelect на новой операционной системе 9-го поколения.
Компания BMW представила второе поколение спортивного авто 2 Series Gran Coupе (фото)
Для 2 Series Gran Coupе разработали новые более удобные сиденья. В качестве опции можно заказать кресла Sport и M Sport с дополнительной поддержкой. Кроме того комплект подушек и шторок безопасности дополнен подушкой между передними креслами.
Глобальная продажа новой BMW 2 Series Gran Coupе стартует в марте 2025 года.
По материалам:
autocentre.ua
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