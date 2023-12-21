Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года

Технологии&Авто
1
Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года
Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года
Космическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом, 19 декабря успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Blue Origin успешно завершила 24-й полет New Shepard и 13-ю миссию с полезной нагрузкой со стартовой площадки № 1 в Западном Техасе.
В ходе полета было доставлено 33 полезных груза от NASA, академических кругов, исследовательских институтов и коммерческих компаний, в результате чего количество полезных грузов, доставленных на New Shepard, возросло до более чем 150.
Читайте также
Клуб будущего, некоммерческая организация Blue Origin, отправил 38 тыс. открыток в рамках своей программы «Открытки в космос». Каждая открытка будет возвращена ее автору со штампом «Отправлен в космос», — говорится в сообщении.
Ракета была запущена в 11:41 по времени Восточного побережья США (18:41 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Горн на западе штата Техас.
Туристов на борту космического корабля не было. Запуск ракеты был запланирован на 18 декабря, но был перенесен на сутки из-за проблем с наземной системой.
Это первый полет New Shepard после аварии в сентябре 2022 года. Тогда в работе ракеты-носителя возникла техническая проблема, из-за чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.
В сентябре Федеральное авиационное управление США (FFA) завершило расследование инцидента и приказало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля. В заявлении ведомства говорилось, что непосредственной причиной аварии стало «структурное разрушение сопла двигателя, вызванное более высокой, чем ожидалось, рабочей температурой».
Читайте также
В мае этого года Blue Origin заключила с NASA контракт стоимостью 3,4 млрд долл. на разработку посадочного модуля для миссии Artemis на Луну. Контракт предусматривает, что Blue Origin разработает посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны и проведет испытания.
Модуль будет использоваться сначала в демонстрационном полете на Луну без астронавтов, а затем в пилотируемой миссии Artemis V, запланированной на 2029 год. По условиям контракта Blue Origin получит 3,4 млрд долл., а проект оценивают более чем в 7 млрд долл., остальную часть этой суммы компания покроет сама.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.