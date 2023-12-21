Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года — Finance.ua

Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года 21.12.2023, 00:41 — Технологии&Авто

Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года

Космическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом, 19 декабря успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Blue Origin успешно завершила 24-й полет New Shepard и 13-ю миссию с полезной нагрузкой со стартовой площадки № 1 в Западном Техасе.

В ходе полета было доставлено 33 полезных груза от NASA, академических кругов, исследовательских институтов и коммерческих компаний, в результате чего количество полезных грузов, доставленных на New Shepard, возросло до более чем 150.

Читайте также Blue Origin намерена построить больше ракет из-за высокого спроса на космический туризм

Клуб будущего, некоммерческая организация Blue Origin, отправил 38 тыс. открыток в рамках своей программы «Открытки в космос». Каждая открытка будет возвращена ее автору со штампом «Отправлен в космос», — говорится в сообщении.

Ракета была запущена в 11:41 по времени Восточного побережья США (18:41 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Горн на западе штата Техас.

Туристов на борту космического корабля не было. Запуск ракеты был запланирован на 18 декабря, но был перенесен на сутки из-за проблем с наземной системой.

Это первый полет New Shepard после аварии в сентябре 2022 года. Тогда в работе ракеты-носителя возникла техническая проблема, из-за чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

В сентябре Федеральное авиационное управление США (FFA) завершило расследование инцидента и приказало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля. В заявлении ведомства говорилось, что непосредственной причиной аварии стало «структурное разрушение сопла двигателя, вызванное более высокой, чем ожидалось, рабочей температурой».

В мае этого года Blue Origin заключила с NASA контракт стоимостью 3,4 млрд долл. на разработку посадочного модуля для миссии Artemis на Луну. Контракт предусматривает, что Blue Origin разработает посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны и проведет испытания.

Модуль будет использоваться сначала в демонстрационном полете на Луну без астронавтов, а затем в пилотируемой миссии Artemis V, запланированной на 2029 год. По условиям контракта Blue Origin получит 3,4 млрд долл., а проект оценивают более чем в 7 млрд долл., остальную часть этой суммы компания покроет сама.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.