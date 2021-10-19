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Blue Origin построит «бизнес-парк» в космосе (видео)

Blue Origin построит «бизнес-парк» в космосе (видео)

Американские аэрокосмические компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах по созданию на низкой околоземной орбите станции под названием Orbital Reef, которая будет работать на коммерческой основе.

Как говорится в сообщении Blue Origin, ожидается, что станция начнет работать во второй половине этого десятилетия и “откроет новую главу исследования и освоения космоса человеком”.

“Orbital Reef, созданная для открытия множества новых рынков в космосе, предоставит каждому возможность установить свой собственный адрес на орбите. Это уникальное направление предложит исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по цене комплексные услуги, включая космические перевозки и логистику”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что станция будет использоваться как “бизнес-парк смешанного использования” в космосе, а ее инфраструктура сможет обеспечивать потребности различных арендаторов и посетителей.

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Разработанная бизнес-модель Orbital Reef предусматривает, что ею сможет воспользоваться широкий круг клиентов, в частности космические агентства, высокотехнологичные компании, СМИ и туристические компании, суверенные государства без космических программ, равно как и индивидуальные лица – предприниматели и изобретатели.

По материалам Build Portal
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