NASA выделило 146 миллионов долларов на разработку лунного лендера пяти частным компаниям

Аэрокосмическое агентство NASA выделило пяти частным американским компаниям, включая SpaceX и Blue Origin, в общей сложности 146 миллионов долларов на разработку проектов лунных посадочных модулей. Соглашения подписаны в рамках программы NASA Artemis, согласно которой в 2024 году планируется отправка американских астронавтов к естественному спутнику Земли.

Задача компаний заключается в разработке проектов безопасных и эффективных лунных посадочных модулей, которые могли бы регулярно использоваться для доставки астронавтов на поверхность Луны. На подготовку соответствующих проектов NASA предоставила подрядчикам 15 месяцев.

Согласно заявлению NASA, финансирование выделили следующим компаниям:

SpaceX получила 9,4 миллиона долларов;

Blue Origin получила 25,6 миллионов долларов.

Dynetics получила 40,8 миллионов долларов;

Lockheed Martin получила 35,2 миллиона долларов;

оставшиеся 34,8 миллиона долларов достались Northrop Grumman.

Сотрудничество с нашими партнерами играет критически важное значение для достижения долгосрочных целей, поставленных в рамках программы Artemis по исследованию Луны. Совместная работа с передовыми частными американскими компаниями откроет возможности для разработки эффективной лунной экономики, а также исследований новых областей Луны следующими поколениями, – прокомментировала глава программы пилотируемых посадочных систем NASA Лиза Уотсон-Морган.