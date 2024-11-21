Bloomberg указал на «идеальный момент» для удара по доходам рф — Finance.ua

Bloomberg указал на «идеальный момент» для удара по доходам рф Сегодня 19:45 — Мир

Падение цен на нефть и предстоящий период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для усиления санкций в отношении российских поставок до такого момента, что они фактически начнут бить по карману кремля.

Об этом пишет стратег нефти Bloomberg Джулиан Ли.

Существующий механизм ограничения цен, на самом деле не ударивший по доходам москвы от продажи нефти, введен по требованию администрации США, озабоченной тем, что фактическое сокращение российского экспорта приведет к резкому росту цен. Однако сейчас это уже не вызывает тех опасений, которые были два года назад.

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Несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель и опустилась ниже 70 долларов в сентябре, что на четверть меньше, чем было, когда разрабатывали ценовой предел.

Сейчас под западными санкциями 90 нефтяных танкеров, санкционированных одной или несколькими из трех администраций.

Если индийских, китайских и турецких переработчиков убедить остановить или снизить импорт российского сырья из теневого флота, то экспорт москвы неизбежно упадет.

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Отмечается, что санкции, наложенные на отдельные танкеры за нарушение ценового лимита, были умеренно успешными. Суда сначала простаивали месяцами после того, как их включили в списки США, Великобритании или Евросоюза.

Совсем недавно москва начала возвращать их в строй. Их возврат не имел последствий для тех, кто принимал суда в своих портах.

«Возможно, пора это сделать», — отмечает нефтяной стратег.

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