Bloomberg: НАТО может повысить оборонные расходы до 3% ВВП — Finance.ua
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Bloomberg: НАТО может повысить оборонные расходы до 3% ВВП

Мир
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Bloomberg: НАТО может повысить оборонные расходы до 3% ВВП
Bloomberg: НАТО может повысить оборонные расходы до 3% ВВП
Североатлантический альянс хочет установить конкретные цели производства оружия и военной техники. Это может потребовать повышения расходов НАТО на оборону до 3% ВВП.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
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Собеседники издания говорят, что эти изменения могут быть введены уже с 2025 года. Приоритетами станут усиление противовоздушной обороны, ядерного потенциала, а также развитие наступательного вооружения.
Союзники хотят согласовать направления производства на саммит НАТО в Гааге в июне 2025 года. Однако это может быть сложно, считают чиновники. Вероятно, министры обороны стран будут обсуждать план на встрече в феврале.
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Теперь Альянс просит союзные государства тратить 2% ВВП на оборону. Как говорят собеседники Bloomberg, новые цели могут увеличить этот показатель до 3%.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно подчеркивал необходимость увеличения инвестиций в военно-промышленную базу Североатлантического союза. По его мнению, Европа находится в шаткой позиции, пока зависит от США. Это особенно актуально после победы Дональда Трампа на президентских выборах, потому что он склоняется к политике изоляции Штатов, пишет издание.
По материалам:
theБабель
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