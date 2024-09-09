Bloomberg: ЕС может заблокировать выделение средств для Словакии за «отступление от демократии» — Finance.ua
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Bloomberg: ЕС может заблокировать выделение средств для Словакии за «отступление от демократии»

Мир
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Bloomberg: ЕС может заблокировать выделение средств для Словакии за «отступление от демократии»
Bloomberg: ЕС может заблокировать выделение средств для Словакии за «отступление от демократии»
Европейский Союз работает над предложением осудить Словакию за отступление от демократических норм. Это может привести к приостановлению выделения средств для Братиславы.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в ЕС недовольны решением словацкого правительства отменить специальную прокуратуру, осуществлявшую надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС. Европейская комиссия уже подготовила решение о запуске процедуры приостановки финансирования Братиславы.
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Как пишет Bloomberg, 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС. Если Евросоюз приостановит выделение средств для Братиславы, это будет очень ощутимый удар для страны, которая уже сталкивается с дефицитом бюджета.
Источники информагентства указывают, что одним из предложений Еврокомиссии является использование механизма обусловленности — замораживания финансирования в случае риска его нецелевого использования.
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Также изучают возможность возвращения всех или части грантов, которые Словакии выделили на борьбу с COVID-19, размером 2,7 миллиарда евро. Условием предоставления этих средств было создание специальной прокуратуры.
Так, Словакия может стать второй страной, подпадающей под действие механизма обусловленности ЕС после того, как блок заморозил 6,3 миллиарда евро из фондов для Венгрии из-за нарушения страной верховенства права.
По материалам:
hromadske
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