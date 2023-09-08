Блокировка россией украинского зерна грозит голодом для 250 миллионов человек — Мишель — Finance.ua
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Блокировка россией украинского зерна грозит голодом для 250 миллионов человек — Мишель

Мир
29
Блокировка россией украинского зерна грозит голодом для 250 миллионов человек — Мишель
Блокировка россией украинского зерна грозит голодом для 250 миллионов человек — Мишель
россия должна прекратить блокаду и обстрелы украинских портов, поскольку российская блокада украинского зернового экспорта на мировой рынок ставит под угрозу голода жизнь по крайней мере 250 миллионов человек в развивающихся странах.
Об этом в Нью-Дели, во время пресс-конференции перед началом встречи G20, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
«Просто сейчас россия продолжает атаковать суверенное государство — Украину, убивая людей, разрушая ее города. Поэтому ЕС будет продолжать решительно поддерживать Украину и оказывать все более жесткое давление на россию. Кремлевская война поражает жизнь далеко за пределами Украины, включая Южную Азию. Более 250 миллионов человек предстают перед острой продовольственной опасностью», — сказал Мишель.
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Он отметил, что кремль, совершая умышленные атаки на украинские порты, лишает миллионы людей по всему миру того продовольствия, в котором они отчаянно нуждаются.
«Это откровенно скандальная ситуация, когда россия после уничтожения Черноморской зерновой инициативы блокирует и атакует украинские морские порты. Это должно прекратиться, корабли должны иметь свободный доступ к Черному морю и доставить, по инициативе Антониу Гуттереша и ООН, 32 миллиона тонн (украинского зерна. — Ред.) на рынок, особенно — в развивающиеся страны. В этом контексте предложение кремля предоставить 1 миллион тонн зерна для Африки абсолютно цинично», — подчеркнул президент Европейского Совета.
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Он напомнил, что со своей стороны ЕС наращивает усилия, чтобы предоставить украинскому продовольствию альтернативные экспортные пути. По словам Мишеля, через «коридоры солидарности», организованные по инициативе ЕС через сухопутную границу Украины, в настоящее время удалось экспортировать 41 миллион тонн украинского зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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