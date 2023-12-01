Блокада польско-украинской границы угрожает немецкому автопрому — Finance.ua

Блокада польско-украинской границы угрожает немецкому автопрому Сегодня 20:42 — Мир

Блокада польско-украинской границы угрожает немецкому автопрому

Из-за протестов польских перевозчиков на границе в Украине застряли тысячи грузовиков продуктов, предназначенных для ЕС. Эта блокада особенно угрожает автомобильной индустрии Германии.

Об этом пишет Bild.

Как говорят в отраслевых кругах, пострадают целые цепочки поставок, например электрических кабелей.

Автомобильная отрасль уже имела серьезные проблемы в начале захватнической войны россии против Украины. Многие поставщики производят свои кабельные жгуты в Украине. Внезапное узкое место заставило производителей автомобилей прекратить производство.

«Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности тяжело поставлять своим клиентам в Германии и других странах ЕС компоненты вовремя», — сказали в украинском МИД.

В министерстве также отметили, что блокада пограничных переходов «затрагивает почти все группы товаров, в том числе топливо, которое жизненно необходимо для защиты нашей страны от российской агрессии».

Серьезное обвинение, потому что польские дальнобойщики уверяли, что всегда будут пропускать военный транспорт, отмечает Bild.

В то же время отмечается, что дефицита в пищевом секторе пока нет.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска «Краковец-Корчева», «Ягодин-Дорохуск» и «Рава-Русская-Хребенне».

Протестующие заявили, что не будут блокировать движение для автобусов, легковых автомобилей, а также грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь Украине, или животных или скоропортящиеся грузы.

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Ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила, что причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

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