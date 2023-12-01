У Зеленского рассказали, как влияет блокада украинско-польской границы на поставки оружия — Finance.ua

У Зеленского рассказали, как влияет блокада украинско-польской границы на поставки оружия Сегодня 11:14

У Зеленского рассказали, как влияет блокада украинско-польской границы на поставки оружия

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, влияют ли протесты перевозчиков на украинско-польской границе на поставки оружия в наше государство.

«Нет, на поставки оружия никак не влияет. Это все идет в рамках абсолютной четкой стратегии Польской Республики на военную помощь Украине. Блокируются другие грузы, коммерческие грузы, понятно, что это плохая ситуация», — рассказал Подоляк в интервью 24 каналу

По его словам, военная помощь в дальнейшем поставляется по предварительным договоренностям с украинскими партнерами через транзитную территорию Польши.

По мнению Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши.

«Нужно дождаться, когда поляки окончательно сформируют коалиционное правительство, вероятно, во главе с Дональдом Туском. Поскольку временное правительство, возглавляемое Матеушем Моравецким, не активно работает по деблокаде и вряд ли будет решать проблему», — добавил он.

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Напомним, 29 ноября 2023 года министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур встретился с перевозчиками, участвующими в блокаде польско-украинской границы.

«Встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителей индустрии за участие и оживленную дискуссию. Спасибо также за вашу гибкость в переговорах», — приводит слова министра пресс-служба Министерства инфраструктуры Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо возобновить, поскольку она «хорошо работала».

УНІАН По материалам:

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