Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы — Finance.ua

Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы Сегодня 15:12 — Личные финансы

Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы

Украинцы, которые едут за границу, часто сталкиваются с очередями в пунктах пропуска. В период новогодне-рождественских праздников ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому следует изучать ситуацию на КПП.

На каких ресурсах можно найти информацию об очередях на границе и загруженности пунктов пропуска, рассказывает proukrainu.blesk.cz

«Весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше. Мы публикуем информацию о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженные пункты» , — говорил ранее в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, на новогодне-рождественский период пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока.

«Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь длительно, как летом», — отметил он.

Ресурсы, на которых можно отслеживать состояние очередей на пунктах пропуска:

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