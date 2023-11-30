Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы — Finance.ua

Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы
Украинцы, которые едут за границу, часто сталкиваются с очередями в пунктах пропуска. В период новогодне-рождественских праздников ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому следует изучать ситуацию на КПП.
На каких ресурсах можно найти информацию об очередях на границе и загруженности пунктов пропуска, рассказывает proukrainu.blesk.cz.
«Весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше. Мы публикуем информацию о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженные пункты» , — говорил ранее в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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По его словам, на новогодне-рождественский период пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока.
«Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь длительно, как летом», — отметил он.
Ресурсы, на которых можно отслеживать состояние очередей на пунктах пропуска:
- Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница — это официальная страница, на которой каждые 3 часа обновляется информация о состоянии очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины.
- Интерактивная карта от ГПСУ, на которой отображается актуальная информация по каждому действующему пункту пропуска.
- kordon.customs.gov.ua — на ресурсе Государственной таможенной службы можно посмотреть время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины;
- Мониторинг очередей на границе Украины — это документ в виде таблицы, где можно перейти в чаты, где пользователи делятся ситуацией с пунктов пропуска.
- Интерактивная карта состояния очередей в пунктах пропуска с соседними странами.
- Сервисы сопредельных стран.
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