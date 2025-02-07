Благоприятное время для вкладов: какими будут ставки по депозитам в этом месяце — Finance.ua

Благоприятное время для вкладов: какими будут ставки по депозитам в этом месяце Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Благоприятное время для вкладов: какими будут ставки по депозитам в этом месяце

С 10 по 16 февраля ожидается постепенный рост процентных ставок по гривневым депозитам. Самые высокие ставки могут достигать 16% годовых для долгосрочных вкладов.

Какими будут депозитные ставки

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу , этот период может стать одним из самых выгодных для размещения средств на депозитах в 2025 году.

После январского решения монетарного комитета средние ставки составят:

11% годовых для краткосрочных вкладов (3−6 месяцев);

годовых для краткосрочных вкладов (3−6 месяцев); 14% годовых для депозитов на 1 год и больше.

Учитывая стабильность валютного рынка, в феврале может несколько увеличиться количество новых вкладчиков. Прогнозируется, что объем новых гривневых депозитов увеличится примерно на 1% по сравнению с январем. Более 90% вкладов будут оформляться на срок от 9 месяцев до 2,5 лет.

Гривневые депозиты или покупка валюты

По словам Дмитрия Замотаева, прогнозируемая инфляция в США до конца года может составить 2,4−3% при введении жестких таможенных ограничений. Это означает, что покупательная способность доллара будет постепенно снижаться не только в США, но и в Украине.

«Следует сказать, что вновь становится актуальным вопрос получения пассивной прибыли. И, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу НБУ (ожидается сокращение инфляции во втором полугодии до 8−9% г/г), именно долгосрочные гривневые вклады могут смело конкурировать с покупкой валюты. Ведь при благоприятных экономических условиях чистая прибыль на вклады от 1 года может составить до 4%», — говорит банкир.

Соответственно, покупка валюты — это не полноценная инвестиция, а скорее обычный обмен. Доллар не защитит от инфляции и не гарантирует значительную прибыль.

Справка Finance.ua:

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,392 трлн грн.

Себестоимость привлеченной валюты для банков настолько высока, что они не могут платить вкладчикам больше.

Также отметим, что с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

Телеканал 24 По материалам:

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