Благоприятное время для вкладов: какими будут ставки по депозитам в этом месяце — Finance.ua

Благоприятное время для вкладов: какими будут ставки по депозитам в этом месяце
С 10 по 16 февраля ожидается постепенный рост процентных ставок по гривневым депозитам. Самые высокие ставки могут достигать 16% годовых для долгосрочных вкладов.
Какими будут депозитные ставки
Как рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу, этот период может стать одним из самых выгодных для размещения средств на депозитах в 2025 году.
После январского решения монетарного комитета средние ставки составят:
- 11% годовых для краткосрочных вкладов (3−6 месяцев);
- 14% годовых для депозитов на 1 год и больше.
Учитывая стабильность валютного рынка, в феврале может несколько увеличиться количество новых вкладчиков. Прогнозируется, что объем новых гривневых депозитов увеличится примерно на 1% по сравнению с январем. Более 90% вкладов будут оформляться на срок от 9 месяцев до 2,5 лет.
Гривневые депозиты или покупка валюты
По словам Дмитрия Замотаева, прогнозируемая инфляция в США до конца года может составить 2,4−3% при введении жестких таможенных ограничений. Это означает, что покупательная способность доллара будет постепенно снижаться не только в США, но и в Украине.
Читайте также
«Следует сказать, что вновь становится актуальным вопрос получения пассивной прибыли. И, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу НБУ (ожидается сокращение инфляции во втором полугодии до 8−9% г/г), именно долгосрочные гривневые вклады могут смело конкурировать с покупкой валюты. Ведь при благоприятных экономических условиях чистая прибыль на вклады от 1 года может составить до 4%», — говорит банкир.
Соответственно, покупка валюты — это не полноценная инвестиция, а скорее обычный обмен. Доллар не защитит от инфляции и не гарантирует значительную прибыль.
Справка Finance.ua:
- По данным ФГВФЛ, на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,392 трлн грн.
- Себестоимость привлеченной валюты для банков настолько высока, что они не могут платить вкладчикам больше.
- Также отметим, что с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
Поделиться новостью